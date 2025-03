Festina Connected D: Titanové hodinky s hybridním displejem a 10denní výdrží představeny! Známe české ceny

Svět tradičních hodinek a chytré nositelné elektroniky se dlouho vyvíjel odděleně. Na jedné straně jsme měli exkluzivní cennosti s mechanickým strojkem, na druhé straně plastové počítače s obrazovkou. Legendární švýcarská značka Festina přichází s řešením, které má ambici oslovit oba tábory. Nový model Connected D nabízí klasický vzhled doplněný o sekundární displej a chytré funkce.

Když se potkává klasika s modernou

Festina Connected D svým vzhledem nijak nevybočuje z tradiční hodinářské estetiky. Oproti běžným smartwatch jde o zásadní rozdíl – na zápěstí vám totiž zůstává klasické titanové pouzdro s analogovým ciferníkem.

Výrobce se nicméně nebál do spodní části přidat druhý displej, který se stará o zobrazení notifikací a dalších chytrých funkcí. Zajímavým designovým prvkem je, že po aktivaci displeje se ručičky automaticky přesunou do horizontální polohy, aby nepřekážely v zobrazení informací.

Ke standardnímu 45mm pouzdru patří také safírové sklíčko zajišťující vysokou odolnost vůči škrábancům. Na boku pouzdra najdeme digitální korunku s dvojicí tlačítek, které slouží pro ovládání chytrých funkcí.

To, co tradiční hodinky zkrátka neumí, je monitorování aktivity, zobrazování notifikací nebo propojení s dalšími zařízeními. Právě to se snaží model Connected D změnit. Hodinky disponují akcelerometrem i monitorem srdečního tepu, dokáží počítat kroky a ve spolupráci s mobilní aplikací monitorují fyzickou aktivitu včetně parametru VO2 max.

Co dále potěší, je možnost detailního filtrování notifikací. U komunikačních aplikací si můžete zvolit jen konkrétní osoby, jejichž zprávy se budou na hodinkách zobrazovat. Není tedy nutné čelit záplavě upozornění na každou novou zprávu nebo e-mail.

Ve spojení s mobilní aplikací (dostupnou pro iOS i Android) lze navíc využít GPS telefonu pro zaznamenání trasy, převýšení nebo tempa při chůzi, běhu či jízdě na kole, vlastní GPS modul hodinky bohužel nemají.

Chytrá domácnost na dosah ruky

Connected D jdou v propojení s dalšími zařízeními ještě dál. Díky podpoře standardu IFTTT umožňují ovládat i prvky chytré domácnosti pracující s platformou Home Connect. Teoreticky tak můžete jedním stisknutím spustit kávovar, rozsvítit světla nebo otevřít garážová vrata.

Výdrž na jedno nabití činí dle výrobce až 10 dní. Když zbývá méně než 10 % baterie, hodinky se automaticky přepnou do úsporného režimu, v němž deaktivují chytré funkce, ale dál zobrazují čas po dobu dalších sedmi dní. Dobíjení probíhá bezdrátově pomocí nabíjecí stanice připojené přes USB-C.

Zpracováno v Evropě, včetně software

Na rozdíl od mnoha konkurentů Festina zdůrazňuje, že celý vývoj hodinek Connected D včetně hardwaru, softwaru i mobilní aplikace probíhá v Evropě.

Hodinky Festina Connected D jsou v prodeji u autorizovaných prodejců za doporučenou cenu 12 990 Kč. V základním balení najdete hodinky s odolným silikonovým řemínkem.

Co říkáte na nové chytré hodinky Festina?

Zdroj: tisková zpráva