Apple přehodnotil výkup Android mobilů. Co tím sleduje?

Přenechali jste někdy prodejci nějaké zařízení, aby vás to nové vyšlo levněji? Zpětný výkup elektroniky nebo třeba i automobilů samozřejmě není nic nového. A to dokonce ani v rámci cíleného boje dvou a více značek mezi sebou. Například i Apple roky vykupuje Android telefony, aby oslaboval nejen konkurenční ekosystém, ale také pozici Samsungu. Pro “přeběhlíky” je pak pochopitelně v takovém případě (když se nerozhodnou mobil prodat sami někde jinde) největším lákadlem co nejvyšší výkupní cena. Jenže právě v tomto ohledu se americká firma vydala dost zvláštním směrem.

Apple razantně snížil sumy, za které hodlá konkurenční Android telefony vykupovat. Příklad: Zatímco za Samsung Galaxy Note20 Ultra by ještě před pár dny nabídl v USA 545 dolarů (v přepočtu cca 11 700 Kč), teď činí nabídka pouze 405 dolarů (asi 8 700 Kč). To je propad ceny téměř o čtvrtinu. A podobně jsou na tom další konkurenční telefony na seznamu, který přikládáme. Takové snížení nabídky určitě neodpovídá stárnutí uvedených mobilů.

Nové výkupní ceny Android mobilů u společnosti Apple

Samsung Galaxy S21 — nyní $260 (dříve $325)

Samsung Galaxy S21 Plus — $325 ($435)

Samsung Galaxy S20 Plus — $205 ($275)

Samsung Galaxy S20 — $150 ($205)

Samsung Galaxy S10 Plus — $170 ($185)

Samsung Galaxy S10 — $150 ($160)

Samsung Galaxy S10e — $120 ($130)

Samsung Galaxy S9 Plus — $80 ($95)

Samsung Galaxy S9 — $65 ($75)

Samsung Galaxy S8 Plus — $60 (beze změny)

Samsung Galaxy S8 — $50 (beze změny)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra — $405 ($545)

Samsung Galaxy Note 20 — $285 ($385)

Samsung Galaxy Note 10 — $175 ($235)

Samsung Galaxy Note 9 — $120 ($130)

Samsung Galaxy Note 8 — $45 ($65)

Google Pixel 5 — $235 ($315)

Google Pixel 4 XL — $135 ($180)

Google Pixel 4 — $110 ($150)

Google Pixel 4a — $120 ($160)

Google Pixel 3 XL — $50 ($70)

Google Pixel 3 — $45 ($55)

Google Pixel 3a XL — $50 ($55)

Google Pixel 3a — $50 (beze změny)

Těžko říct, co přesně tímto krokem Apple sleduje. Je to vzkaz, že mu na výkupu až tolik nezáleží a na dálku pošťuchuje jiné výrobce, že si nadále jejich výrobků s Androidem doslova necení? Nebo tento formát obchodního boje postupně vzdává?

Proč myslíte, že Apple výkupní ceny takto snížil?

Zdroj: aauthority