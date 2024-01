Komentář: oveček je stále více! Může Android zvrátit trend?

V roce 2023 se Apple stal největším výrobce mobilních telefonů na světě

Samsung po mnoha letech klesl na druhé místo, na trůn se ale bude chtít vrátit

Úspěch společnosti Apple není dobrou zprávou pro Google, musí posunout Android kupředu

Samsung a Google jsou stále větší kamarádi a ve světle změny na pozici mobilní jedničky na globálním trhu dává tato spolupráce smysl. Apple je v současnosti skvěle rozjetý a jeho výsledky jsou obdivuhodné. Loňské novinky jsou extrémně oblíbené a vůbec nevadí, že v Číně zákazníci opět dávají přednost Huawei.

Pravda je, že Apple už pomalu nemá kam růst, spousta zákazníků si zkrátka nikdy nebude schopna koupit drahý telefon s jablíčkem ve znaku. Drtivý podíl v segmentu prémiových telefonů je ale něco, co si dlouhodobě Google respektive Android nemůže dovolit ignorovat.

Předně bohatší zákazníci budou častěji nakupovat aplikace a hry, Apple a Google si berou z každého nákupu svůj podíl. Ale buďme upřímní – pokud si někdo koupí levný mobilní telefon, kolik aplikací si koupí? Pravděpodobně žádnou. Naopak u iOS je situace jiná, proto je ostatně platforma atraktivní pro vývojáře. Majitelé iPhonů zkrátka mají peníze a ačkoliv aplikace nekupují všichni, pořád je potenciál úplně jinde.

Snadno by se mohlo stát, že vývojáři těch nejzajímavějších aplikací se zaměří výhradně na App Store, protože to pro ně zkrátka bude dávat větší finanční smysl. Tím zákazníci dosud preferující zeleného robota budou mít další důvod pro stěhování. Vývoj vlajkových lodí navíc stojí nemalé peníze, pokud ale většinu financí shrábne Apple, může se snadno stát, že někteří výrobci už topmodely produkovat nebudou. Z Androidu by se tak celkem snadno mohl stát systém druhé kategorie pro chudé…

Android pouze pro chudé?

Otočit nepříznivý trend ale pro Google respektive Android nebude vůbec jednoduché. Schválně se zkuste rozhlédnout po svém okolí a spočítat, kolik lidí po několika letech s iOS přešlo na Android. Potom spočítejte, kolik lidí zamířilo opačným směrem a už se nikdy nevrátí. S velkou pravděpodobností bude ta druhá skupina početnější, ačkoliv ve vaší sociální bublině může být situace klidně opačná.

iPhone 15 Pro | Pro Power | Apple

Sám ale kolem sebe vidím nemalý počet lidí, kteří dali jablíčku šanci a už se zpátky prostě nevrátí. Jedním z nich je moje manželka… Milovala a roky používala BlackBerry, několik let měla vlajkové lodě od Huawei. Ale jakmile vyzkoušela Apple, nechce už nic jiného. Takže jsem dokoupil Macbook a letos mě pravděpodobně čeká iPad. Jakkoliv mi iOS nesedí uznávám, že Apple má ekosystém na úrovni a nové funkce prostě umí prodat.

Dovětek na závěr – přijde mi, že inovace ve světě Androidu se trochu zpomalily v okamžiku, kdy na Huawei padlo embargo a postupně musel opustit svět mobilních telefonů. Výrobci rázem přišly o velkého soupeře… Apple zatím z nové situace dokázal vymáčknout nejvíce.

Jaké jsou vaše zkušenosti s iOS od Apple?

Zdroj: Vlastní