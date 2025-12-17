Největší únik v historii Applu! Pracuje na desítkách produktů, ve hře jsou brýle i ohebný iPhone Hlavní stránka Zprávičky Prodaný prototyp s iOS 26 beta odhalil kódové názvy desítek neohlášených Apple produktů V přípravě je skládací iPhone (V68), levný MacBook s A18 Pro nebo Vision Air headset Seznam zahrnuje produkty od AirTag 2 až po AI chytré brýle konkurující Meta Ray-Ban Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Kalifornský gigant Apple se stal obětí jednoho z nejrozsáhlejších úniků informací za poslední roky. Někdo získal prototyp zařízení s velmi ranou verzí iOS 26 (interně označovaného jako iOS 19) a sofistikovanou analýzou kódu vytvořil seznam téměř 50 neohlášených produktů, které má Apple v přípravě. A není to jen běžná spekulace – jde o skutečné kódové názvy z vývojářských nástrojů. Jak k leaku došlo Příběh začíná prodejem iPhone prototypu s ranou verzí iOS s označením 23A5234w. Pro srovnání, první veřejná vývojářská beta iOS 26 měla číslo 23A5260n, tento leak je tedy ještě starší. Kupující extrahoval software a našel v něm odkazy na desítky projektů, které Apple interně připravuje. Anonymní zdroj následně poskytl kompletní seznam serverům MacRumors a Macworld. Některé z kódových názvů už dříve prosákly v jiných leacích nebo je zmiňoval Mark Gurman z Bloombergu, ale takto komplexní přehled je bezprecedentní. Domácí zařízení a příslušenství Apple evidentně chystá velký útok na segment chytré domácnosti. V seznamu figuruje: AirTag 2 (B589) – vylepšená verze sledovacích čipů Studio Display 2 (J427 a J527) – nový externí monitor Apple TV nové generace (J355) HomePod mini 2 (B525) Domácí hub – hned ve dvou variantách: s podstavcem (J490) a nástěnný (J491) Robotický stolní asistent (J595) – zřejmě zařízení s displejem na pohyblivém rameni Neznámé příslušenství (J229) – možná kamera nebo samostatný podstavec Domácí zařízení mají u Apple interně prefix „J“, což usnadňuje jejich identifikaci v kódu. iPhony: konečně skládací varianta Nejzajímavější odhalení se týká chytrých telefonů. Apple pracuje na: iPhone 17e (V159) – levnější varianta řady 17 iPhone Air 2 (V62) – software je ovšem starý, dříve než Apple údajně rozhodl o odložení uvedení iPhone 18 Pro a Pro Max (V63 a V64) Skládací iPhone (V68) – konečně potvrzení, že Apple na ohebném telefonu skutečně pracuje Kódové označení V68 u skládacího iPhonu je historicky významné – Apple poprvé oficiálně potvrzuje práci na ohebném zařízení. Konkurence jako Samsung nebo Xiaomi má skládačky na trhu už roky, ale Apple si očividně bere čas na dokonalost. iPady: nový čip A19 a M4 pro Air V oblasti tabletů Apple připravuje: iPad 12 (J581 a J582) – Wi-Fi i Cellular verze s čipem A19 M4 iPad Air (J707, J708, J737, J738) – v 11″ i 13″ velikostech Macy: levný MacBook konečně dorazí? Notebooky a stolní počítače čeká masivní aktualizace: Levný MacBook s A18 Pro (J700) – iPhone procesor v notebooku? To by mohla být revoluce v ceně M5 generace – MacBook Pro (14″ a 16″), MacBook Air (13″ a 15″), Mac Studio, Mac mini M6 MacBook Pro (J804, K114c/s, K116c/s) – ano, Apple už pracuje i na M6 Kódové označení J700 pro levný MacBook s čipem A18 Pro je fascinující. Pokud Apple skutečně použije iPhone procesor místo M-série, mohl by vzniknout ultralevný MacBook konkurující Chromebookům. Procesor A18 Pro je dostatečně výkonný pro běžnou práci a je výrazně levnější než M-čipy. Nositelná elektronika: Vision Air a AI brýle Apple má v přípravě překvapivě širokou škálu nositelných zařízení: Vision Air (N100) – lehčí a levnější verze Vision Pro Levnější Vision Pro (N109) – odlišný od Vision Air, označovaný jako „druhá generace“ AI chytré brýle (N50/N401) – přímý konkurent Meta Ray-Ban brýlí Prototypy AR brýlí (N421, N107) – údajně zrušené projekty Apple Watch Series 12 (N237 a N238) Apple Watch Ultra 4 (N240) AI chytré brýle jsou reakcí na úspěch Meta Ray-Ban. Ty nabízejí základní AI, kameru a audio, a staly se překvapivým hitem. Apple očividně nechce zůstat pozadu. Nové procesory až do roku 2028 Leak odhalil i kódové názvy budoucích čipů: U3 (T2034) – Ultra Wideband čip pro přesnou lokalizaci M5 Pro/Max/Ultra (T6050) M6 (T8152) A20/A20 Pro (T8160) – pro iPhony 2026-2027 S11 (T8320) – procesor pro Apple Watch Fakt, že Apple už má v přípravě čipy M6, naznačuje roadmapu minimálně do roku 2027-2028. To je standardní postup velkých výrobců – práce na novém čipu trvá 3-4 roky, takže musí plánovat hodně dopředu. Kdy se čeho dočkáme? Důležité upozornění: leak neobsahuje žádná data uvedení na trh. Kódové názvy v iOS systému slouží vývojářům, ne marketingu. Některá zařízení jako AirTag 2, domácí hub nebo nové iPady se očekávají už v první polovině 2026. Apple tradičně testuje desítky prototypů, z nichž jen zlomek dorazí na trh. Projekt může být kdykoliv zrušen, odložen nebo radikálně změněn. Leak tedy dokazuje, že Apple na těchto zařízeních pracuje, nikoliv že je určitě vydá. V seznamu jsou i záhadné kódy (N110, N209, N216, J349, J190, J226), které se nepodařilo přiřadit k žádným známým projektům. Mohou to být experimentální zařízení, součástky do jiných produktů nebo prostě projekty tak tajné, že o nich zatím nic neuniklo. Co říkáte na tyto informace? Zdroj: MacRumors O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 