Apple uvolnil na Twitter první epizodu seriálu Silo

Tímto krokem chce uživatele nalákat na předplacení Apple TV+

Jablečná firma se dočkala pochvaly dokonce i od Elona Muska

Jak asi všichni dobře víte, Apple zpravidla nedává nic zadarmo, když tedy nebudeme počítat příslušenství, které ale také dost zkrouhl. Už žádná nabíječka, přechodka z Lightning na USB-C/audio jack. Pouzdro k telefonu? Zaplatíte více než tisícovku. Hadřík na displej notebooku? Šest stovek. Dnes ale udělal tak trochu výjimku, ačkoliv v jiné divizi.

Možná tušíte, že míříme ke službě Apple TV+. Jasně, největší podíl na trhu mají giganti jako Netflix, HBO Max (v USA nově jen “Max”) a Disney+, avšak právě služba od Applu nabízí také velkou knihovnu solidních počinů. Za zmínku stojí kupříkladu Ted Lasso, For All Mankind či See. Mezi ty nejnovější kvalitní seriály patří Silo, sci-fi drama odehrávající se ve zničené toxické budoucnosti. A právě jeho první díl si můžete pustit zdarma, navíc se nemusíte na Apple TV+ registrovat, jablečný gigant jej totiž uvolnil na Twitter.

Silo — Official Trailer | Apple TV+

Tento krok ocenil i Elon Musk, který má velký podíl na tom, že si na Twitteru můžete pustit delší videa: “Podívejte se na celou první epizodu tohoto fascinujícího seriálu na této platformě. Skvělý tah od Apple! Navíc si všimněte, že můžete pomocí funkce Airplay přehrát obsah z iPhonu na televizi a sledovat ho na velké obrazovce,” nechal se slyšet v jednom ze svých tweetů. Apple tedy očividně seriálu dost věří, když se právě skrz něj snaží nalákat uživatele na předplacení své streamovací platformy. Na ČSFD má zatím slušných 82 %.

Apple TV Apple

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se vám zamlouvá první epizoda seriálu Silo?

Zdroj: Twitter