Apple se otřese v základech! Tim Cook prý brzy skončí, místo něj nastoupí do čela nová krev Hlavní stránka Zprávičky Tim Cook může opustit pozici CEO Applu už příští rok, podle Financial Times probíhají intenzivní debaty Jako nejvíce pravděpodobný nástupce se označuje John Ternus, 50letý šéf hardwarového oddělení Odchod nesouvisí s výkonem firmy, ale Cook oslavil 65. narozeniny a Apple potřebuje řešit zaostávání v oblasti AI Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Po čtrnácti letech u kormidla nejhodnotnější technologické společnosti světa se chystá změna. Tim Cook, který převzal Apple po Stevu Jobsovi v roce 2011, by mohl odstoupit z pozice generálního ředitele už v průběhu roku 2026. Podle informací deníku Financial Times Apple v posledních měsících výrazně zrychlil přípravy na změnu vedení. Kdo je John Ternus a proč právě on? Éra Tima Cooka: biliony dolarů a hodně kompromisů Umělá inteligence jako Achillova pata Bloomberg: Nic spěchá Odchod v nejlepším? Nebo útěk před bouří? Kdo je John Ternus a proč právě on? Jako nejpravděpodobnější nástupce se označuje John Ternus, který ve firmě působí od roku 2001. V současnosti vede jako senior viceprezident celé hardwarové inženýrství Applu a podílel se na většině klíčových produktů posledních dvou dekád. Právě on například představoval během keynotes novinky jako iPhone Air nebo poslední generaci MacBooků. Ternusovi je 50 let, což je zajímavá paralela – Tim Cook měl stejný věk, když přebíral vedení od Jobse. Mezi mladšími manažery Applu patří k perspektivním osobnostem a podle zdrojů Financial Times je vnitřně považován za jasného favorita. Firma ale zatím žádné finální rozhodnutí neudělala a načasování oznámení se může změnit. Éra Tima Cooka: biliony dolarů a hodně kompromisů Cook převzal Apple v těžké době, krátce po smrti zakladatele Steva Jobse. Skeptici tehdy pochybovali, jestli logistický expert dokáže udržet kreativního ducha firmy. V číslech ale Cook uspěl nad očekávání: tržní kapitalizace Applu narostla z 350 miliard dolarů na přes 4 biliony dolarů. Apple se stal první firmou, která překonala hranici 1 bilionu (2018), pak 3 bilionů (2022) a nedávno i 4 bilionů. Za Cookova vedení se Apple stal mašinou na generování zisků. Jenže právě tady narážíme na paradox: zatímco akcie rostou a dividendy plynou, inovace stagnovaly. Poslední revoluční produkt – iPhone – vznikl ještě za Jobse. Od té doby Apple v podstatě jen iteruje: lepší čipy, lepší fotoaparáty, tenčí těla. AirPods jsou skvělé, ale převratné? To by se dalo spíš říct o Apple Watch, které mají skvělé prodeje a patří k nejlepším chytrým hodinkám na trhu. Největším Cookovým úspěchem se nakonec staly bezesporu čipy řady M pro MacBooky. Přechod na ARM architekturu byl riskantní, ale vyplatil se. MacBooky s M1 a novějšími procesory jsou výkonnostně i energeticky úplně jinde než zavedená x86 platforma. To je ale vlastně potvrzení Cookovy role: exceloval v optimalizaci dodavatelského řetězce a technické exekuci, ne ve vizi o budoucnosti. Umělá inteligence jako Achillova pata Největší kritika Cooka se týká zaostávání v oblasti umělé inteligence. Zatímco Google, Microsoft, Amazon i Meta investují desítky miliard do AI infrastruktury a vlastních modelů, Apple zůstává pozadu. Původně plánovaná AI verze Siri pro rok 2025? Odložená minimálně do roku 2026. Apple dokonce zvažuje, že by pro vylepšenou Siri používal modely od OpenAI nebo Anthropic místo vlastní technologie. To je pro firmu, která se pyšní kontrolou nad celým ekosystémem, dost ponižující přiznání. K tomu přidejte odchod klíčových AI expertů – například Ruoming Pang, šéf týmu pro foundation modely, odešel k Metě údajně za 200 milionů dolarů. A pak je tu Vision Pro. Headset s rozšířenou realitou za 100 tisíc korun byl technologickým zázrakem, ale komerčním propadákem. Vysoká cena, omezený obsah a nejasné využití vedly k tomu, že se Vision Pro zatím nestal mainstreamovým produktem. Apple ho přitom prezentoval jako další velkou věc po iPhonu. Bloomberg: Nic spěchá Ne všichni ale věří zprávě Financial Times. Mark Gurman z Bloombergu, který má v Applu silné zdroje, v pátek napsal, že sice Ternus je skutečně hlavním kandidátem, ale načasování podle něj není tak urgentní, jak FT tvrdí. „Nemám pocit, že by bylo něco bezprostředně na spadnutí,“ vyjádřil se Gurman. Podle zdrojů Financial Times by oznámení nemělo přijít před lednovou zprávou o výsledcích, která pokryje kritické vánoční období. Pokud by Apple oznámil nového CEO začátkem roku, dal by mu čas usadit se před vývojářskou konferencí WWDC v červnu a před zářijovou premiérou nových iPhonů. Odchod v nejlepším? Nebo útěk před bouří? Cook oslavil letos 65. narozeniny, což je v USA běžný věk pro odchod do důchodu. Zdůrazňuje se, že jeho případný odchod nesouvisí s výkonem firmy – Apple čeká rekordní čtvrtletí a akcie obchodují blízko historických maxim. To je fér. Ale není těžké si představit, že Cook vnímá, co ho čeká. Apple stojí před několika výzvami: musí dohnat ztrátu v AI, vyřešit závislost na čínské výrobě v době obchodních napětí, čelit regulacím EU (která útočí na uzavřený ekosystém), a hlavně – přijít s něčím opravdu novým. Skládací iPhone? iPad? Auto? Pokud Cook odejde příští rok, předá žezlo v době, kdy firma vydělává jako blázen, ale ztrácí momentum inovace. To je chytré načasování pro něj, ale potenciálně těžká situace pro Ternusa. Nový CEO bude muset dokázat, že Apple umí ještě něco jiného než iterovat úspěchy z éry Jobse. Věříte, že John Ternus dokáže Apple vrátit k inovacím? Zdroj: Financial Times, 9to5mac O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple ceo politika Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Apple opouští ikonický design. iPhone 17 Pro bude od základu překopaný, inspiroval se Androidem Jakub Kárník 13.12.2024