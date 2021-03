Apple nově umožní snadný přenos fotek ze svého úložiště iCloud do služby Google Fotky. Je dobře známo, že opuštění služeb Applu nebylo nikdy jednoduché. Firma se teď rozhodla ulehčit uživatelům přechod z iPhone na Android. Nabídla nástroj pro pohodlný přenos fotek z Apple iCloudu do aplikace Google Fotky. Jak dobře to funguje?

Pokud chcete přenést fotky z úložiště Applu do Google Fotek, tak je nejprve třeba splnit několik podmínek. Logicky musíte mít ve vašem Google úložišti dostatek místa pro přenášené fotky. Dále Apple vyžaduje, aby uživatel měl u svého Apple ID zapnuté dvoufázové ověření. Jakmile proces přenosu započne tak jeho dokončení může trvat tři až sedm dnů. Apple tvrdí, že tato doba je nezbytná pro ověření vašeho požadavku na přenos fotek. Pokud v průběhu procesu uživatel přidá nebo vymaže nějaké fotky, tak ty se prý nemusí úspěšně přenést do Google Fotek. Je tedy lepší vyhnout se jakýmkoli změnám v průběhu.

Při přenosu z Apple Fotek do aplikace Google Fotky, ale uživatel přijde o specifické Apple funkce jako Chytrá alba, Živé fotky a Foto Stream. Můžou se také ztratit nějaká meta data nebo soubory formátu RAW. Pokud chcete zahájit přenos fotek, tak se stačí přihlásit se svým Apple ID na adrese privacy.apple.com a vybrat položku „Transfer a copy of your data“. Další podrobnosti k přenosu fotek najdete na webu Apple.

