Vyzkoušejte: Apple Mapy jsou nyní dostupné i v prohlížeči!

Společnost Apple ve středu oznámila, že její služba Apple Mapy je nyní dostupná na webu v beta verzi, což znamená, že k ní můžete přistupovat přímo z prohlížeče. Tímto krokem vstupuje Apple do přímé konkurence s Googlem, který má své mapy na webu dostupné již několik let.

Apple Mapy ve webovém rozhraní zatím však nefungují na iPhonech ani telefonech s Androidem. Při návštěvě webu vás Apple odkáže na stránku podpory Apple se seznamem vhodných platforem.

Novinku si můžete vyzkoušet i vy na oficiálním webu a to jen ve vybraných prohlížečích, mezi které patří pouze Chrome, Edge a Safari běžící na nejpoužívanějších operačních systémech.

Apple just launched Apple Maps on the web!https://t.co/KVcyRsk4Xp pic.twitter.com/xGAJh3Ij6p

— iGeeksBlog (@igeeksblog) July 25, 2024