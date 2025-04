Překvapivý krok Applu! Jejich Mapy můžete nyní používat i na Androidu

Apple nedávno ukončil testovací režim své webové verze map. Nově už nenese nálepku „beta“, a navíc konečně funguje i na telefonech s operačním systémem Android. Na Mapy Apple se teď tím pádem může podívat úplně každý, kdo neměl přístup k oficiální aplikaci, a to přes webové stránky maps.apple.com. Dříve bylo možné Apple Mapy používat přes web jen na počítačích nebo větších tabletech. Na telefonech uživatele čekalo upozornění, že zařízení není podporováno.

Pro většinu iOS uživatelů se přitom vlastně nic nemění, protože si stále vystačí s nativní aplikací. Těm ostatním se ale otevírá nová možnost, jak si Apple Mapy vyzkoušet, a například si o nich udělat svůj vlastní obrázek.

Apple Mapy v prohlížeči: co přinášejí?

Kromě samozřejmosti, kterou se rozumí klasické prohlížení map, je v mapách k dispozici doporučování podniků a zajímavých míst. Stejně tak jdou plánovat trasy.

Měl by se odemknout i přístup k tzv. „Guides“ funkci neboli „průvodcům“ — k té jsem se ale osobně neprobojovala. Když jsem totiž převrátila své zařízení do horizontální pozice, kde by se jinak běžně UI nabízející průvodce zobrazilo, potkala mě jen smutná zpráva, že můj prohlížeč není podporován. Chrome by přitom měl být s novými mapami kompatibilní.

Navíc, přestože by se již nemělo jednat o zkušební verzi, rozhraní stále ukazuje značku „Beta“. To se ale asi ještě časem vychytá.

Oficiálně zatím chybí možnost přihlásit se k Apple účtu, 3D zobrazení budov nebo vrstvy MHD. Apple nicméně tvrdí, že plánuje na webových mapách dále stavět a přidávat další funkce. Na pořadí by dokonce měla být i podpora pro více platforem.

Pokud jste si tedy vždy chtěli vyzkoušet Apple Mapy, ale koupě iPhonu vám za to opravdu nestála, tohle je vaše chvíle.

Používáte Mapy Apple? Jaké jsou vaše zkušenosti?

Zdroj: 9to5Mac