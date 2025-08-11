Apple pracuje na velkém upgradu pro MacBook Pro. Zřejmě dostane OLED panel s Dynamic Islandem Hlavní stránka Zprávičky MacBook Pro možná dostane OLED displej s Dynamic Island místo současného výřezu Mark Gurman posunul očekávané uvedení na přelom let 2026 a 2027 Samsung Display bude hlavním dodavatelem OLED panelů pro Apple Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Apple chystá pro notebooky MacBook Pro zásadní proměnu. Podle analytické firmy Omdia a serveru DigiTimes nahradí současný Mini LED panel pokročilým OLED displejem. Zároveň možná zmizí výřez v horní části obrazovky, který nahradí pilulkovitý ostrůvek ve stylu Dynamic Island známý z iPhonů 16. Konec výřezu po pěti letech používání MacBooky Pro používají od roku 2021 výřez pro webkameru, který část uživatelů dlouhodobě kritizuje. Apple jej nyní možná nahradí menším průstřelem s funkcí Dynamic Island. Oblast kolem kamery by tak mohla být interaktivní a zobrazovala by třeba běžící časovače, upozornění na příchozí hovory nebo ovládání přehrávání hudby. Analytička Lina Lin z firmy Omdia potvrdila, že Samsung Display (SDC) vstoupí do dodavatelského řetězce Apple pro výrobu OLED panelů. Jihokorejská společnost má zkušenosti s výrobou OLED displejů pro iPhony a iPady. OLED technologie přinese vyšší kontrast a nižší spotřebu Nový OLED panel nabídne lepší kontrastní poměr, živější barvy a sníženou spotřebu energie oproti současným mini LED displejům. MacBook Pro aktuálně dosahuje jasu 1 600 nitů v HDR režimu, přičemž OLED verze by mohla tento parametr zachovat nebo vylepšit. KOUPIT MACBOOK PRO Gurman posouvá termín uvedení na přelom let 2026 a 2027 Známý novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg v nejnovějším vydání newsletteru Power On upravil své předpovědi. Původně očekával příchod OLED MacBooků Pro během roku 2026, nyní však posunul pravděpodobný termín na období mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027. Důvodem odkladu má být rozhodnutí Applu oddálit uvedení modelů s čipy M5, které by měly dorazit až v příštím roce. První velký redesign od éry Apple Silicon OLED MacBook Pro bude součástí prvního zásadního přepracování designu od roku 2021, kdy Apple uvedl modely s čipem M1 Max a M1 Pro. Notebook získá tenčí a lehčí konstrukci při zachování vysokého výkonu díky procesorům Apple M6. APPLE MACBOOK NA ALZA.CZ Apple už vícekrát provedl dvě aktualizace portfolia MacBooků Pro v jednom roce. V lednu 2023 představil modely s čipy M2 Pro a M2 Max, v říjnu téhož roku následovaly verze s procesory M3. Teoreticky by tak mohla přijít relativně nezajímavá generace M5 v lednu 2026 a atraktivnější modely M6 s OLED displejem v říjnu 2026. Uživatelé, kteří budou stát o opravdu pořádný upgrade, by si nicméně spíše měli počkat. Těšíte se na MacBook Pro s OLED displejem a Dynamic Island? Zdroje: DigiTimes, MacRumors, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Dynamic Island Macbook macbook pro Notebook oled Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Xiaomi chystá notebook s fantastickou výdrží baterie! Jeho představení je na spadnutí Jakub Kárník 27.12.2024