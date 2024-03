Apple MacBook Air M3 patří k nejlepším notebookům současnosti

Přispívá k tomu atraktivní design, výkonný procesor i skvělá výdrž

Příplatek 6000 korun za 8 GB RAM navíc je od výrobce rána pod pás, ale zaplatil jsem

Jestli něco Apple vážně umí, pak je to vydělávání peněz. Pokud bychom se omezili na svět mobilních telefonů, pak se podíl společnosti Apple na objemu prodejů pohybuje na hranici třiceti procent. Co se ale týká tržeb a zisku, naprosto dominuje a soupeře zkrátka nemá.

Telefony od společnosti Apple nejsou levné, vzhledem k obrovským prodejům je ale zřejmé, že zákazníci s tím nemají problém a vědí, co za své peníze dostanou. Přesto si dovolím tvrdit, že občas už to Apple trochu přehání. MacBook Air M3 je toho krásnou ukázkou.

Ano, je to nádherný a skvěle fungující stroj, který vám dokáže sloužit dlouhé roky. Klidně na něm můžete dělat dlouhé hodiny každý den, pro kancelářskou práci je jako stvořený. Tohle sice zvládne celá řada levnějších strojů s Windows, ale jen málokterý takovou rychlostí po dobu tolika let. A pokud ano, už to budou počítače, jejichž cena se blíží těm od společnosti Apple. Na MacBook Air M3 jsem se těšil skoro rok, s nákupem jsem nespěchal, stávající stroj mi sloužil dobře. Teď v březnu jsem se dočkal, jablečný gigant představil novou generaci Airu a já jej objednal…

Je pravdou, že mě nikdo nenutil připlácet si, klidně jsem mohl opět sáhnout po základní verzi, která má právě 8 GB. Ostatně tak jsem postupoval u předchozího Airu M2, který doma používáme. Výkonově byl a je skvělý, procesor Apple M2 snadno a lehce zvládne většinu úkolů. Mějte otevřených pár desítek záložek v Chromu a je to konec. Dobře, není to konec, notebook pořád funguje velmi slušně. Ale občas například při psaní článku už notebook chvíli zaváhal a na nějakou tu vteřinku se zpomalil. Děje se to celkem málo, ale vidět to u takto drahého laptopu nechcete.

Apple je stroj na peníze. Zatraceně dobrý…

MacBook Air M3 je ještě výkonnější, ačkoliv úplně obrovský výkonový skok to není. Dříve nebo později (spíše dříve) bych ale opět narazil na omezenou kapacitu operační paměti. Jak to dopadlo už jistě tušíte, tentokráte jsem rozbil prasátko a výrobci poslal těch šest tisíc navíc, abych v Airu měl celých 16 GB operační paměti.

The new MacBook Pro | Apple

Už první dny mě ale přesvědčily o tom, že jsem udělal správně. Notebook má běžně 4-5 GB volného místa, původní Air M2 s 8 GB operační paměti už by měl problém. Věřím, že spoustě lidí bude stačit základní konfigurace a nebudou připlácet. Ale na těch dalších výrobce opět velmi slušně vydělá, paměť navíc si nechá dobře zaplatit. Zkrátka a dobře ví, jak se peníze vydělávají.

V případě řady Air není těch 8 GB operační paměti do očí tak bijících jako u řady Pro, ale pořád to prostě těch 16 GB chce. Pokud máte pár otevřených záložek, koukáte na sociální sítě a posíláte emaily případně čtete zprávy, bude vám těch 8 GB stačit na spoustu let a můžete pár tisícovek ušetřit. Ale pokud hledáte nový stroj na příštích 5-10 let, příplatek prostě doporučím, ačkoliv u toho skřípu zuby…

Připlatili byste si 6000 korun za 8 GB RAM navíc?

Zdroj: Apple