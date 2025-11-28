Vyhlížíte skládací iPhone? Pak si připravte balík, má být pekelně drahý Hlavní stránka Zprávičky Analytická společnost Fubon Research odhaduje cenu prvního skládacího iPhonu na 2 399 dolarů V Česku by takový produkt mohl teoreticky stát okolo 70 tisíc korun Samsung Galaxy Z Fold7 přitom letos startuje na 52 999 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Apple se podle všeho chystá vstoupit na trh skládacích smartphonů, ale zájemci by si měli připravit pořádně nabitou peněženku. Analytická společnost Fubon Research, jak informoval server Investing.com, zveřejnila odhad, podle kterého by první skládací iPhone mohl stát 2 399 dolarů. V přepočtu to vychází na zhruba 50 tisíc korun, jenže oficiální české ceny produktů Apple bývají o desítky procent vyšší. V Česku by mohl stát přes 70 tisíc Stačí se podívat na aktuální ceník společnosti Apple. Zatímco iPhone 17 Pro Max v USA startuje na 1 199 dolarech (cca 25 000 Kč v přepočtu), v Česku za něj zaplatíte 34 990 Kč. Rozdíl činí bezmála 40 %. Pokud by Apple uplatnil podobnou cenovou politiku i u skládačky, mohl by první foldable iPhone v tuzemsku teoreticky stát okolo 70 tisíc korun. Pro srovnání – Samsung Galaxy Z Fold7, který představuje přímou konkurenci, letos v Česku startoval na částce 52 999 Kč. Apple by tak byl o více než třetinu dražší. Otázkou zůstává, zda je jablečná komunita ochotná takovou částku zaplatit. Drahé komponenty tlačí cenu nahoru Analytik Arthur Liao z Fubon Research podle serveru Investing.com vysvětluje, že vysoká cena pramení především z nákladných komponentů. Skládací displej, speciální pant a lehké materiály patří mezi nejdražší součástky celého zařízení. Spekulace o ceně se přitom pohybovaly v rozmezí 2 000 až 2 500 dolarů, takže odhad Fubonu spadá do horní poloviny tohoto rozpětí. iPhone 17e přinese nečekané vylepšení. Přiblíží se s ním i letošnímu modelu Pro Max Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Společnost předpovídá, že se za celý životní cyklus produktu prodá 15,4 milionu kusů skládacích iPhonů. V roce 2026, kdy by měl produkt debutovat, počítá s prodejem 5,4 milionu jednotek. To je v kontextu celkových prodejů iPhonů poměrně konzervativní odhad. Skládačky jako jediný světlý bod trhu Fubon Research zároveň předpovídá, že globální trh se smartphony v roce 2026 poklesne o 4 % na 1,2 miliardy prodaných kusů. Dodávky iPhonů by měly klesnout na 234 milionů jednotek. V tomto kontextu analytici označují skládací telefony za „jediný světlý bod“ celého odvětví. Zda Apple skutečně vstoupí na trh skládaček v roce 2026 a kolik si za první takový telefon bude účtovat, zatím oficiálně potvrzeno nebylo. Dosavadní úniky nicméně naznačují, že společnost na zařízení intenzivně pracuje. Zaplatili byste za skládací iPhone přes 70 tisíc korun? Zdroje: Investing.com, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iPhone skládací telefon Mohlo by vás zajímat Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1. Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Tento Samsung má fotit ještě lépe než Galaxy S24 Ultra. Vyjde už zítra! Adam Kurfürst 20.10.2024