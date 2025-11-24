iPhone 17e přinese nečekané vylepšení. Přiblíží se s ním i letošnímu modelu Pro Max Hlavní stránka Zprávičky iPhone 17e dostane podle analytiků stejnou 18Mpx Center Stage selfie kameru jako dražší modely Novinka by měla dorazit v únoru 2026 s čipem A19 a cenou okolo 17 tisíc korun Čtvercový senzor umožní pohodlné focení selfie na výšku i na šířku bez otáčení telefonu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Apple chystá pro začátek příštího roku levnější model iPhone 17e, který překvapivě dostane stejnou selfie kameru jako vlajkové modely. Podle nejnovější zprávy analytika Jeffa Pu, kterou cituje server 9to5Mac, obdrží telefon 18Mpx Center Stage přední fotoaparát, který Apple představil u letošní řady iPhone 17. Špičková selfie kamera v levném telefonu Nová selfie kamera využívá čtvercový senzor, který umožňuje fotografovat na výšku i na šířku bez nutnosti otáčet telefon. Funkce Center Stage automaticky zaměřuje a sleduje osoby v záběru, takže při videohovorech zůstáváte vždy uprostřed obrazu. Apple tuto technologii dosud rezervoval pouze pro dražší modely, proto je její nasazení do základního iPhone 17e poměrně neočekávané. Kromě vylepšené selfie kamery dostane iPhone 17e také procesor A19, který pohání standardní iPhone 17. Zadní strana však zůstane osazená pouze jediným hlavním fotoaparátem a telefon se nemusí dočkat ani 120Hz ProMotion displeje. Dostupnost a předpokládaná cena iPhone 17e by měl být představen v únoru 2026, tedy zhruba půl roku po uvedení hlavní řady iPhone 17. Předchozí model iPhone 16e přišel do Česka s cenou 16 990 Kč, takže u nového modelu můžeme očekávat podobnou cenovku. Kombinace výkonného procesoru A19 a moderní Center Stage kamery z iPhonu 17e udělá zajímavou volbu pro uživatele, kteří nechtějí utrácet přes 20 tisíc za vlajkový model, ale přesto touží po moderních funkcích a špičkovém výkonu. Pořídili byste si levnější iPhone s funkcemi z vlajkových modelů? Zdroje: 9to5Mac, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iPhone selfie kamera Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023