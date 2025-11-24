TOPlist

iPhone 17e přinese nečekané vylepšení. Přiblíží se s ním i letošnímu modelu Pro Max

  • iPhone 17e dostane podle analytiků stejnou 18Mpx Center Stage selfie kameru jako dražší modely
  • Novinka by měla dorazit v únoru 2026 s čipem A19 a cenou okolo 17 tisíc korun
  • Čtvercový senzor umožní pohodlné focení selfie na výšku i na šířku bez otáčení telefonu

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.11.2025 12:00
Ikona komentáře 0
iphone 16e bila predni zadni strana oficialni

Apple chystá pro začátek příštího roku levnější model iPhone 17e, který překvapivě dostane stejnou selfie kameru jako vlajkové modely. Podle nejnovější zprávy analytika Jeffa Pu, kterou cituje server 9to5Mac, obdrží telefon 18Mpx Center Stage přední fotoaparát, který Apple představil u letošní řady iPhone 17.

Špičková selfie kamera v levném telefonu

Nová selfie kamera využívá čtvercový senzor, který umožňuje fotografovat na výšku i na šířku bez nutnosti otáčet telefon. Funkce Center Stage automaticky zaměřuje a sleduje osoby v záběru, takže při videohovorech zůstáváte vždy uprostřed obrazu. Apple tuto technologii dosud rezervoval pouze pro dražší modely, proto je její nasazení do základního iPhone 17e poměrně neočekávané.

iphone 17 center stage kamera gif

Kromě vylepšené selfie kamery dostane iPhone 17e také procesor A19, který pohání standardní iPhone 17. Zadní strana však zůstane osazená pouze jediným hlavním fotoaparátem a telefon se nemusí dočkat ani 120Hz ProMotion displeje.

Dostupnost a předpokládaná cena

iPhone 17e by měl být představen v únoru 2026, tedy zhruba půl roku po uvedení hlavní řady iPhone 17. Předchozí model iPhone 16e přišel do Česka s cenou 16 990 Kč, takže u nového modelu můžeme očekávat podobnou cenovku.

Kombinace výkonného procesoru A19 a moderní Center Stage kamery z iPhonu 17e udělá zajímavou volbu pro uživatele, kteří nechtějí utrácet přes 20 tisíc za vlajkový model, ale přesto touží po moderních funkcích a špičkovém výkonu.

Pořídili byste si levnější iPhone s funkcemi z vlajkových modelů?

Zdroje: 9to5Mac, GSMArena

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Apple TV Plus

Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to?

Jana Skálová
2.1.
Samsung 2nm technologie

2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu

Libor Foltýnek
6.1.
Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat

Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat

Peťo Vnuk
5.1.

Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu

Jakub Kárník
2.1.
iphone 16 výdrž baterie test

Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická

Jakub Kárník
22.9.2024
nejporuchovější mobilní telefony

Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka?

Jakub Kárník
19.5.2023