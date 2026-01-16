Tohle se Applu líbit nebude! Známý analytik sdílel klíčové parametry nových iPhonů Hlavní stránka Zprávičky Analytik Jeff Pu sdílel očekávané specifikace iPhonu 18 Pro, Pro Max a prvního skládacího iPhone Foldu iPhone Fold bude používat Touch ID, kombinaci titanu a hliníku a displeje 7,8" (vnitřní) a 5,3" (vnější) Všechny tři modely dostanou 12 GB LPDDR5 RAM pro podporu AI funkcí, základní iPhone 18 přijde později Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Řada iPhone 17 je na pultech obchodů teprve čtvrtý měsíc a už se objevují konkrétní specifikace pro příští generaci. Analytik Jeff Pu z GF Securities, který má dobré kontakty v dodavatelském řetězci Apple, sdílel detaily o třech modelech iPhone 18: Pro, Pro Max a dlouho očekávaném iPhone Fold – prvním skládacím iPhonu. iPhone Fold: Touch ID místo Face ID iPhone 18 Pro a Pro Max: menší Dynamic Island, tři 48Mpx fotoaparáty 12 GB RAM pro všechny: nutnost kvůli AI Rozložené uvedení: Pro modely v září, zbytek v roce 2027 Trh se smršťuje, Apple poroste iPhone Fold: Touch ID místo Face ID Podle Puových informací iPhone Fold místo očekávaného Face ID dostane Touch ID – tedy čtečku otisků prstů. Důvod? Pravděpodobně technologická složitost a cena implementace Face ID do skládacího displeje. Konstrukce bude kombinovat titan a hliník, což naznačuje kompromis mezi prémiovou kvalitou a udržením rozumné hmotnosti. Displeje mají mít úhlopříčky 7,8 palce (vnitřní) a 5,3 palce (vnější krytový displej). Pro srovnání, Samsung Galaxy Z Fold 6 nabízí 7,6″ hlavní displej a 6,3″ vnější displej – Apple jde tedy cestou menšího vnějšího displeje, jenž by měl být ale širší než u jihokorejské konkurence. Fotoaparáty budou zahrnovat dva 48Mpx senzory vzadu (7P objektiv + 6P objektiv). Přední kamerky budou mít shodné rozlišení 18 Mpx – jedna na vnějším displeji, druhá na vnitřním rozloženém displeji. iPhone 18 Pro a Pro Max: menší Dynamic Island, tři 48Mpx fotoaparáty Modely iPhone 18 Pro a Pro Max budou klasičtější záležitostí s hliníkovým rámem, menším Dynamic Islandem a vylepšeným fotoaparátem. Všechny tři zadní kamery dostanou 48Mpx rozlišení: hlavní snímač s 7P objektivem, periskopický teleobjektiv a třetí 6P objektiv. Úhlopříčky displejů mají být 6,3 palce (Pro) a 6,9 palce (Pro Max), což je v souladu s nedávnými úniky od čínského leakera Digital Chat Station. 12 GB RAM pro všechny: nutnost kvůli AI Všechny tři modely – iPhone 18 Pro, Pro Max i Fold – dostanou 12 GB LPDDR5 RAM. Důvod? Apple chystá agresivní rozšíření AI funkcí, včetně výrazně vylepšené Siri, která má dorazit právě letos. Procesor bude A20 Pro vyráběný 2nm procesem (N2) od TSMC. Kombinace výkonnějšího čipu, více paměti RAM a lepší energetické efektivity má umožnit běh pokročilých AI modelů přímo na zařízení, bez nutnosti cloudového zpracování. Všechny tři modely dostanou také Apple modem C2 – vlastní řešení konektivity, které má nahradit čipy od Qualcommu. Rozložené uvedení: Pro modely v září, zbytek v roce 2027 Apple podle všeho nechystá tradiční uvedení celé řady najednou. V září 2026 mají dorazit pouze tři modely: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Fold. Základní iPhone 18 a levnější iPhone 18e přijdou až na jaře 2027, společně s iPhonem Air 2. Tato strategie dává smysl – Apple si může dovolit nejprve uvést nejdražší modely, kde marže jsou nejvyšší, a teprve poté doplnit portfolio dostupnějšími variantami. Zároveň to uvolňuje výrobní kapacity a umožňuje lépe řídit dodavatelský řetězec. Trh se smršťuje, Apple poroste Jeff Pu ve své analýze pro investory uvedl, že globální trh se smartphony v roce 2026 pravděpodobně klesne o 4 %, především kvůli vysokým cenám paměťových čipů a slabé poptávce po levných a středně drahých Androidech. Apple ale má růst proti proudu. Pu odhaduje dodávky iPhonů na 250 milionů kusů v roce 2026, což je nárůst o 2 % meziročně. To by zvedlo podíl Apple na trhu z 20 % v roce 2025 na 21 % v roce 2026. Pro srovnání, v roce 2024 měl Apple podíl jen 19 %. Koupili byste si první iPhone Fold, nebo počkáte na druhou generaci? Zdroj: 9to5Mac O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Apple iPhone 18 únik informací 