iPad 12 může pořádně překvapit výkonem, zaznívá. Apple se prý uchýlí k neobvyklému kroku

Server Macworld údajně získal přístup k internímu kódu Apple odhalujícímu plány pro iPady roku 2026
iPad 12 má údajně dostat čip A19, což by byl nezvyklý krok ze strany Applu
Nový iPad Air přejde na čip M4 a oba modely obdrží bezdrátový čip N1

Adam Kurfürst
Publikováno: 12.12.2025 12:00

Jaké iPady Apple chystá na příští rok? Odpověď na tuto otázku možná přinesl server Macworld, který se údajně dostal k internímu kódu z předběžné verze iOS 26. Pokud jsou informace pravdivé, Apple by mohl výrazně zamíchat kartami – zejména u základního modelu.

iPad 12 může překvapit čipem A19
iPad Air s čipem M4
Určitá skepse je na místě

iPad 12 může překvapit čipem A19

Podle uniklého kódu má iPad 12. generace (kódová označení J581 a J582) pohánět čip A19, tedy stejný procesor, jaký najdeme v aktuálním iPhonu 17. Pokud by se to potvrdilo, šlo by o zásadní odklon od dosavadní strategie Applu. Nejlevnější iPad totiž tradičně dostává čip o jednu až dvě generace starší. Pro srovnání: letošní iPad 11 využívá čip A16, který Apple poprvé představil v iPhonu 14 v roce 2022. Podobně na tom byl iPad 10 s čipem A14 nebo iPad 9 s A13. Naposledy měl základní iPad aktuální procesor v roce 2012, kdy vyšel iPad 4 s čipem A6X.

Apple iPad 11

Přechod na A19 by přinesl několik výhod. Čip je podle Applu přibližně o 50 % rychlejší než A16 a disponuje 8 GB operační paměti oproti 6 GB. To je důležité zejména kvůli Apple Intelligence, která vyžaduje minimálně 8 GB RAM a současný iPad 11 ji tak nepodporuje.

iPad Air s čipem M4

Ze židle vás už pravděpodobně příliš nezvedne chystaný iPad Air s čipem M4. V kódu se objevil pod označeními J707, J708, J737 a J738. Tento krok by dával smysl – iPad Air tradičně dostává čip o generaci starší než iPad Pro, který letos přešel na M5. Žádné další změny v designu ani specifikacích se u nového Airu nečekají.

Oba modely by měly podle Macworldu dostat také bezdrátový čip N1, který Apple představil s řadou iPhone 17. Tento čip vlastní výroby zajišťuje efektivnější Bluetooth a Wi-Fi připojení s nižší spotřebou energie.

Určitá skepse je na místě

Je třeba poznamenat, že ne všechny zdroje se shodují. Server MacRumors upozorňuje, že dřívější úniky naznačovaly pro iPad 12 spíše čip A18, což by odpovídalo obvyklému vzorci. Zmatky panují také okolo kódových označení – Macworld podle mnoha citací zahraničních médií původně uváděl čísla J851 a J588, současná podoba článku však uvádí J581 a J582. O aktualizaci přitom nikde není zmínka.

Vyhlížíte skládací iPhone? Pak si připravte balík, má být pekelně drahý
Adam Kurfürst
Zprávičky

Adam Kurfürst
Zprávičky

Apple své plány může samozřejmě kdykoliv změnit, a tak nelze nic považovat za definitivní. Oba nové iPady by se měly podle dostupných informací představit někdy začátkem roku 2026.

Ocenili byste v základním iPadu aktuální čip?

Zdroje: Macworld, MacRumors, GSMArena

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi