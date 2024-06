Zadávání pomocí T9 vzniklo v roce 1995, Apple ho implementoval letos v iOS 18

Používá se pro rychlé zadávání textu na numerické klávesnici

Dříve se tak psaly SMS, dnes je hlavní využití pro hledání kontaktů

Apple představil inovativní iOS 18 a nabil ho po okraj skvělými a osvědčenými funkcemi. Osvědčenými, protože zbytek světa je používá už hodně dlouho. Konkrétně jde řeč o vyhledávání telefonního čísla v seznamu nikoliv těžkopádným psaním na klávesnici, ale pomocí rychlého hledání T9 (Text on 9 keys).

Jak funguje T9

Pro mladší generaci vysvětlíme, co to je T9. Všimněte si, že čísla u dialeru u sebe mají i písmenka. Na tlačítkových telefonech se tak psaly zprávy. Stiskli jste tlačítko a postupně se zobrazovala písmenka přiřazená k dané číslici. Pokud jste chtěli napsat třeba AHOJ, stiskli jste postupně 2 4 4 6 6 6 5. Opakované stisky jsou tam proto, že třeba písmeno O je u číslice 6 až na třetím místě. Takovéto psaní bylo pomalé, a proto přišla T9. S ní už stačilo postupně stisknout 2 4 6 5 a telefon nabídnul automaticky slovo AHOJ. Je to podobné, jako dnešní automatické návrhy.

Pro psaní dlouhých zpráv je T9 dávno překonaná díky dotykovým displejům, ale pro vyhledání kontaktů je stále to nejlepší, co může být. Představte si, že hledáte kontakt Josef Novák. Místo, abyste na malé klávesnici hledali jednotlivá písmenka, prostě stisknete postupně 5 6 7 3 3 a máte na displeji všechny Josefy. Zkuste to. Podporují to všechny slušné dialery, jen občas mají problémy s některými českými znaky.

Poznámka: písmenka u číslic byla zavedena už přes 100 lety, ale původně se používala pro snadnější zapamatování telefonního čísla. Našli jste slovo, které odpovídalo vašemu telefonnímu číslu a to jste použili teba v reklamě. Populární to bylo hlavně v USA, například telefonní číslo do květinářství (356-9377) se dalo zapsat jako FLOWERS (anglicky květiny).

Novinka v Apple iOS 18

No a Apple tuhle skvělou věc konečně implementoval do svého dialeru jako novinku pro iOS 18. Zatím jsem neměl možnost vyzkoušet, jak se chová a jak si poradí s českými jmény. Ale vzhledem k tomu, že když jsem svého času laškoval s nápadem zkusit iPhone a absence právě této funkce mně hrozně vadila, považuju to za jedno z nejlepších vylepšení, které Apple udělal. Je to vlastně taková blbost, ale potěší.

Používáte T9?

Zdroj: 9to5mac