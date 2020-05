Apple chystá ofenzivu proti Androidu

Apple doposud produkoval přístroje vyšší třídy. Letos však přišel s modelem iPhone SE 2020, který má cenovku 399 amerických dolarů (v ČR se prodává za 13 tisíc korun). To z něj dělá nejdostupnější telefon od firmy Apple vůbec. Nové telefony s nakousnutým jablkem se běžně prodávají i za dvojnásobnou cenu. Očividně teď Apple chystá cenovou ofenzivu proti Androidu.

Tímto krokem se snaží ukrojit si svůj podíl v sektoru telefonů střední třídy, kde neohroženě vládnou přístroje s operačním systémem Android. Vypadá to, že se ale tato firma chystá na ještě agresivnější strategii pro zvýšení prodejů. Asi není tajemstvím, že podstatnou část ceny produktů Applu tvoří marže. Ty hodlá do budoucna osekat, aby jeho produkty byly konkurenceschopné. Apple tak možná místo sbíraní smetany zvolí penetrační strategii. To znamená, že se bude snažit prodávat velké objemy s nižší marží.

Apple se chystá na tuto cenovou ofenzivu proti Androidu zrovna během obchodní války mezi USA a Čínou. Právě díky výrobní závodům v Číně se nejen firmě Apple daří snižovat ceny komponent. Teď ale kvůli zákazu dodávek amerických technologií pro firmu Huawei možná v rámci odvetných opatření Číny o tuto možnost přijde. Před časem se navíc objevily snahy americká vlády o přesun výroby komponent do USA, což k nižším cenám nejspíš nepovede. Apple se novou strategií nejspíš snaží snížit rizika, která pro něj z těchto opatření vyplynou.

Prosadí se Apple s levnějšími telefony?

