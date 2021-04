Apple na své včerejší tiskové konferenci konečně oficiálně představil sledovač AirTag. Na něm přitom pracoval nejméně rok a původně se čekalo, že bude představen již na zářijové konferenci spolu s novými iPhony. Tak se ale nestalo a mezitím Samsung představil svůj Galaxy SmartTag, který jsme pro vás už stihli otestovat a jablečného giganta tak předběhl.

Apple AirTag oficiálně

Apple AirTag je miniaturní sledovač disponující technologií Ultra Wideband, která dále komunikuje s aplikací Find My od Applu. Samozřejmostí je odolnost proti vodě a prachu IP67 či vestavěný reproduktor a potěší také vyměnitelná baterie CR2032, která má v zařízení vydržet asi rok. Poslední zjištěnou polohu můžeme vidět na mapě přímo v aplikaci Find My a pokud je v dosahu, skrz Bluetooth jej můžete prozvonit. Jak popisuje AirTag přímo web Applu? “AirTag je jednoduchá pojistka proti ztrácení věcí. Jeden si připni ke klíčům, další dej do batohu a hned je uvidíš na mapě v aplikaci Najít. AirTag to jistí.”

V případě že v dosahu není, lze jej pomocí čipu U1 a výše zmíněné technologie Ultra Wideband vyhledat za pomocí ARKitu, fotoaparátu, akcelerometru a gyroskopu. Přímo k němu vás pak dovede kombinace haptiky, vizuálu a zvuku. Stejně jako u konkurenčního Galaxy SmartTag+ může aktualizovat AirTag svou polohu pokud bude v dosahu jiný iPhone. Jako je u Applu už zvykem, nabízí k AirTagu poměrně velké množství příslušenství a dokonce vydal také edici AirTag Hermes. Lokátor se začne prodávat již 30. dubna a to za cenu 890 Kč. Balení po 4 kusech pak vychází na 2 990 Kč.

Jak se vám nový AirTag líbí?