Apple chystá AirPods s vestavěnou kamerou! Ponesou název Ultra a mají přijít už letos

  • Apple údajně dokončuje AirPods s vestavěnou kamerou, prototypy jsou ve fázi DVT
  • Sluchátka by mohla nést označení AirPods Ultra a zachovat design podobný Pro 3
  • Hlavní brzdou nového produktu zůstává předělávaná Siri, která má sluchátka pohánět

Jakub Kárník
10.5.2026 14:00
Známý insider Mark Gurman přináší nové detaily o jednom z nejzajímavějších chystaných produktů Applu. Jablečný gigant totiž už několik měsíců pracuje na sluchátkách AirPods s vestavěnou kamerou a podle Gurmana se vývoj dostal do své finální fáze. Otázkou ale zůstává, jestli se produkt vůbec stihne dostat na trh ještě letos.

Vývoj v poslední rovince

Podle Gurmana se nové AirPods aktuálně nacházejí ve fázi design validation testing (DVT). Jde o závěrečnou část vývoje, kdy se interně testují finální prototypy. Po této etapě následuje fáze production validation testing (PVT), v rámci které se vyrábějí první sériové kusy. Hardware je tedy prakticky hotový, sluchátka stojí na prahu masové výroby.

Pokud jde o pojmenování, nedávný únik naznačil, že Apple sluchátka pravděpodobně uvede pod označením AirPods Ultra. Šlo by tak o nejvyšší řadu v portfoliu, která by se postavila nad AirPods Pro 3. Designově prý sluchátka zůstanou velmi podobná aktuálnímu modelu Pro 3 s tím, že jejich stonky budou o něco delší, aby se do nich vešla kamera.

Kamera jako oči pro Siri

Pointa celého produktu spočívá ve spolupráci kamery s hlasovou asistentkou Siri. Sluchátka mají dokázat vnímat okolí uživatele a předávat tyto informace AI, která je následně využije při odpovědích a interakci. Princip je podobný tomu, který známe z chytrých brýlí typu Ray-Ban Meta.

V praxi by tak měla sluchátka například poznat, na co se uživatel dívá, identifikovat objekty před sebou nebo asistovat při překládání nápisů. Otázkou je, jak Apple vyřeší soukromí – nositelná kamera v podobě sluchátek je z tohoto pohledu ještě citlivější téma než brýle, protože ji okolí nemusí vůbec zaregistrovat.

Vše padá na novou Siri

I když je hardware blízko dokončení, finální termín uvedení na trh zatím není jistý. Gurman upozorňuje, že Apple může produkt zdržet, pokud nebude spokojený s AI funkcemi. Sluchátka totiž stojí na nové generaci Siri, která se podle nedávných reportů má opírat o Gemini od Googlu. A právě s předělanou Siri má Apple notorické problémy – původně měly AirPods s kamerou dorazit už v první polovině letošního roku, ale opakovaná zpoždění hlasové asistentky harmonogram posunula.

Pokud Apple nakonec sluchátka představí, půjde o jeden z nejvýraznějších tahů firmy v audio segmentu za posledních několik let. A zároveň o test, jestli má cenu cpát kameru do každého zařízení, které si na sebe můžeme nandat.

Dávalo by vám smysl nosit sluchátka s vestavěnou kamerou?

Zdroj: GSMArena

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

