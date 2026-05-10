Apple chystá AirPods s vestavěnou kamerou! Ponesou název Ultra a mají přijít už letos Hlavní stránka Zprávičky Apple údajně dokončuje AirPods s vestavěnou kamerou, prototypy jsou ve fázi DVT Sluchátka by mohla nést označení AirPods Ultra a zachovat design podobný Pro 3 Hlavní brzdou nového produktu zůstává předělávaná Siri, která má sluchátka pohánět Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Známý insider Mark Gurman přináší nové detaily o jednom z nejzajímavějších chystaných produktů Applu. Jablečný gigant totiž už několik měsíců pracuje na sluchátkách AirPods s vestavěnou kamerou a podle Gurmana se vývoj dostal do své finální fáze. Otázkou ale zůstává, jestli se produkt vůbec stihne dostat na trh ještě letos. Vývoj v poslední rovince Kamera jako oči pro Siri Vše padá na novou Siri Vývoj v poslední rovince Podle Gurmana se nové AirPods aktuálně nacházejí ve fázi design validation testing (DVT). Jde o závěrečnou část vývoje, kdy se interně testují finální prototypy. Po této etapě následuje fáze production validation testing (PVT), v rámci které se vyrábějí první sériové kusy. Hardware je tedy prakticky hotový, sluchátka stojí na prahu masové výroby. Pokud jde o pojmenování, nedávný únik naznačil, že Apple sluchátka pravděpodobně uvede pod označením AirPods Ultra. Šlo by tak o nejvyšší řadu v portfoliu, která by se postavila nad AirPods Pro 3. Designově prý sluchátka zůstanou velmi podobná aktuálnímu modelu Pro 3 s tím, že jejich stonky budou o něco delší, aby se do nich vešla kamera. Kamera jako oči pro Siri Pointa celého produktu spočívá ve spolupráci kamery s hlasovou asistentkou Siri. Sluchátka mají dokázat vnímat okolí uživatele a předávat tyto informace AI, která je následně využije při odpovědích a interakci. Princip je podobný tomu, který známe z chytrých brýlí typu Ray-Ban Meta. V praxi by tak měla sluchátka například poznat, na co se uživatel dívá, identifikovat objekty před sebou nebo asistovat při překládání nápisů. Otázkou je, jak Apple vyřeší soukromí – nositelná kamera v podobě sluchátek je z tohoto pohledu ještě citlivější téma než brýle, protože ji okolí nemusí vůbec zaregistrovat. Vše padá na novou Siri I když je hardware blízko dokončení, finální termín uvedení na trh zatím není jistý. Gurman upozorňuje, že Apple může produkt zdržet, pokud nebude spokojený s AI funkcemi. Sluchátka totiž stojí na nové generaci Siri, která se podle nedávných reportů má opírat o Gemini od Googlu. A právě s předělanou Siri má Apple notorické problémy – původně měly AirPods s kamerou dorazit už v první polovině letošního roku, ale opakovaná zpoždění hlasové asistentky harmonogram posunula. Pokud Apple nakonec sluchátka představí, půjde o jeden z nejvýraznějších tahů firmy v audio segmentu za posledních několik let. A zároveň o test, jestli má cenu cpát kameru do každého zařízení, které si na sebe můžeme nandat. Dávalo by vám smysl nosit sluchátka s vestavěnou kamerou? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář airpods Apple sluchátka Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024