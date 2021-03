8 zajímavých aplikací a 15 her nyní zdarma na Google Play. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve. Mezi zajímavé aplikace, které jsou nyní zdarma patří třeba SoftScanner. Ve výběru jich ale samozřejmě naleznete více.

Google Play aplikace zdarma – SoftScanner a mnoho dalších

Video Compressor PRO - Resize & Compress Video Detective Studio

How much can I spend? Expense Tracker Premium Alexander Y. Ivanov

SoftScanner - Document Scanner & PDF Scanner App Scanner Lab

OnSite Checklist - Quality & Safety Inspector Appculus Technologies

Memorize: Learn German Words with Flashcards LIKECRAZY Inc.

Fast Calc GameHob

Google Play hry zdarma

A Tale of Little Berry Forest: Fairy tale game LittleBerryGames

Be a Fish - VR Simulator SS Game Company

Cooking Speedy Premium: Fever Chef Cooking Games BeeMob Studio

Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! Bigshot Games

Egyptian Pyramids Virtual Reality Roller Coaster SS Game Company

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster SS Game Company

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline UbiMob

Realistic Sniper Shooter 3D - FPS Shooting 2021 Bright Games 2021

VR Pirates Ahoy - Underwater Shipwrecks Voyage SS Game Company

Brain Card Game - Boymate10 4P İlhami Savaş OKUR

Connect - colorful casual game AppSoGreat

Shadow Knight Premium: New Fighting Game Fansipan Limited

Které aplikace či hry jste si vybrali?

Zdroj: App Sales