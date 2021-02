Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve. Zajímavá aplikace, která je nyní zdarma a oceníte ji zejména pokud máte starší telefon je čtečka QR kódů.

Hry zdarma

Defender Legend Premium: Hero Champions TD Microfire Games

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) Next Doors

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure UbiMob

Take Away 3D - Endless running hyper casual game ARSL GAMES

WordMix Pro - a living crossword puzzle Sascha Hlusiak

Connect - colorful casual game AppSoGreat

Sword Knights : Idle RPG (Premium) Honeydew Games

Longest Night:Serial Killer,Horific Haunted Asylum Alien King

Aplikace zdarma – co třeba čtečka QR kódů?

English for all! Pro Vitaly N

Shortcuts widget - Apps Folder Widget The Elegant apps

PDF viewer pro 2020 Akadev.app

Stony Icon Pack OSheden

Jaké aplikace či hry zdarma jste si vybrali?

