Předchozí verze uměla odesílat zvuk z telefonu do bluetooth reproduktoru, ale to již dnes není žádné terno. Nová verze aplikace RádiaCZ proto přichází s podporou pro Google Cast a Apple AirPlay. To výrazně rozšiřuje komfort používání aplikace a její možnosti. Uživatelé tak mohou zvuk pohodlně odeslat třeba do chytrých reproduktorů Google Nest, Sonos nebo dokonce televize. Nová verze aplikace RádiaCZ také přináší kompletně přepracované rozhraní včetně podpory pro oblíbený tmavý režim.

Vývojář pro letošek navíc chystá spoustu dalších novinek. V přípravě jsou například widgety na plochu. Obzvlášť zajímavá je pak připravovaná podpora Android Auto a Apple Car, která má přijít letos na podzim. Vývojáři dokonce v budoucnu plánují podporu pro hlasové asistenty. Vývojář aplikace RádiaCZ upozorňuje, všem se starší verzí aplikace se nové verze 4.0 nainstaluje sama, ale na některých telefonech může dojít k problémům, takže bude nutné provést odinstalaci a následně novou instalaci z Google Play.

Může se stát z aplikace RádiaCZ náhrada za Spotify?