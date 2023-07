Mobilní aplikace Netflix dostává novou praktickou sekci, která má divákovi pomoci s vyhledáváním a vybíráním filmů či seriálů, které jsou mu více takříkajíc “po chuti”. Služba do nově vytvořeného místa v menu sloučí obsah z více míst na základě předchozích interakcí. Sekce nese název My Netflix / Můj Netflix. Do aplikace pro iOS míří již odedneška, na Android prý doputuje v průběhu srpna.

“Je to komplexní služba šitá na míru s jednoduchými zkratkami, které vám pomohou vybrat si, co chcete sledovat. V tomto novém vyhrazeném prostoru uvidíte své stažené filmy, seriály a filmy, kterým jste dali palec nahoru, pořady a filmy, které jste si uložili do Mého seznamu, trailery, které jste sledovali, upomínky, které jste si nastavili, cokoli, co právě sledujete, co jste sledovali nedávno, a další,” uvádí služba novinku na webu.

Autoři dodávají, že čím více budete s Netflixem komunikovat a sdělovat mu, co se vám líbí, například si do Mého seznamu uložíte více akčních thrillerů, nebo dáte palec nahoru každé sezóně seriálu, tím více toho uvidíte na nové kartě Můj Netflix. Ale nebojte se, základní karta Domů nikam nezmizí.

