Komu se to někdy nestalo, na nádraží přijdete na poslední chvíli, do odjezdu vlaku zbývá poslední minuta a vy nevíte z kterého nástupiště vlak jede. S tím chce cestovatelům pomoci Správa železnic, z jejíž dílny pochází aplikace Infotabule. S čím nám apka při cestování vlakem pomůže a co naopak chybí?

Aplikace Infotabule prozradí odjezd i zpoždění vlaků

Velice jednoduchá aplikace Infotabule vznikla za účasti Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj, což už nám může o prográmku ledacos napovědět. Ale nepředbíhejme. Aplikace o velikosti pouhých 4,9MB nalezneme v obchodě Google Play a to zdarma.

Ihned po její instalaci a spuštění na nás vykoukne skutečně triviální uživatelské rozhraní. Na této obrazovce můžete buď ručně zadat název stanice, pak je nutné využít našeptávač nebo jej vybrat z abecedního seznamu.

Po klepnutí na tlačítko “Vyhledat” se už přesouváme přímo na Příjezdové/odjezdové tabule ve stanice. Zde jsou uvedeny:

pravidelný příjezd/odjezd vlaku včetně zpoždění

název vlaku/linky a název dopravce

název cílové stanice a významných nácestných stanic

Nástupiště a kolej na kterou vlak přijede

V Infotabulích nenaleznete tedy přímo dobu zpoždění, ale rovnou aktualizovaný čas odjezdu/příjezdu. Tím funkce aplikace končí a to i přes to, že v popisu aplikace Infotabule v obchodě Google Play jsou avizovány také online jízdní řády. Jediné, co se v aplikaci ještě nachází je baner Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva po místní rozvoj ČR.

Aplikace se v obchodu Google Play objevila 24.8. 2020 a za tu dobu si ji stáhlo pouze něco nad tisíc uživatelů. Poslední aktualizace přišla v listopadu 2020 a to i přes připomínky těch, kteří si Infotabuli stáhli. Mi osobně chybí v aplikaci přehled mimořádných událostí nebo aktuální poloha vlaku, které jsou na webu Správy železnic k dispozici. Nabízí se tak otázka, proč vůbec Správa železnic aplikaci vydávala, když jsou její funkce omezené.

Které aplikace při cestování vlakem používáte?

Zdroj: aplikace Infotabule