Tmavá Facebook aplikace už funguje některým lidem. Patříte mezi ně?

Okamžik, na který čekají miliony uživatelů Facebooku, se evidentně velmi rychle blíží. Největší sociální síť na světě začíná postupně nasazovat mobilní aplikaci s dokončeným tmavým režimem. Podle dostupných informací se to zatím týká malého procenta uživatelů a jde o úvodní veřejný test, ale ledy se hnuly a plošné zavedení by snad ale mohlo brzy následovat. Testování tmavého režimu v rámci aplikace potvrdila přímo společnost Facebook. Nedodala k tomu ale, kdy se můžeme těšit na plošné spuštění. Jak dlouho to asi ještě může trvat? Například redakce XDA Developers tipuje, že by k tomu mohlo dojít již v příštím týdnu.

Facebook už spustil testování tmavého režimu své aplikace

Na kompletně ztmavenou podobu aplikace upozornil Twitter uživatel @NotFridayCraig. Objevila se mu na jeho iPhonu s iOS 14 a jde přitom o běžně aktualizovanou plnou verzi. Je paradoxní, že samotná aplikace Facebook je tou úplně poslední, která pod křídly stejnojmenné společnosti zatím tmavý mód nemá. Je to pravděpodobně dáno její komplexností a také tím, že právě tady si chtějí dát vývojáři opravdu záležet. Nicméně se asi shodneme na tom, že čekání je to už velmi velmi dlouhé. Doufejme, že po této úvodní vlně testování se tmavého režimu se co nevidět dočkáme konečně všichni. Více snímků z předpokládané podoby nového režimu jsme přinesli na začátku června.

Už se vám aplikace Facebooku převlékla do tmavého?

Zdroj: XDA