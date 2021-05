V aplikaci Facebook náhle nefunguje tmavý režim. Co se děje a jak to řešit?

Od středečních večerních hodin hlásí nejen čeští uživatelé aplikace Facebook, že jim nefunguje populární a užitečný tmavý režim. Patříme mezi ně, i na našich telefonech tato funkce zmizela. Stalo se tak bez předchozího upozornění a jde podle všeho o následek aktualizace aplikace na novou verzi. A to jak u Android, tak i iOS verze. Z menu současně úplně zmizelo i tlačítko, které přepínání mezi světlým a tmavým módem doposud zajišťovalo. Vydali jsme se na internet pátrat, co přesně se děje a jestli existuje rychlý způsob, jak tuto nemilou skutečnost napravit.

Jisté je, že úmyslné odebrání či dočasné vypnutí dark módu Facebook zatím nikde oficiálně neohlásil. A ani popis v Obchodě Play nic nenaznačuje. Stalo se tak k překvapení všech uživatelů. V tuto chvíli i obrovského množství Čechů, což je znát v diskuzích a na fórech. Už začátkem května ale hlásili stejný problém i lidé z jiných koutů světa. Teď se zdá ovšem vlna mnohem větší, jelikož o změně informují i velké zahraniční servery.

Desktopová verze beze změn Zatím to vypadá, že vypnutí či porucha funkce se týká jen mobilních aplikací. Na webu tmavý režim funguje.

Asi takhle se cítí všichni, kdo už si na tmavý mód stihli zvyknout...

Co přesně se děje, není v tu chvíli jasné. První variantou je, že nastala nějaká chyba při aktualizaci. Není ale pravděpodobné, že by takto ovlivnila jednu jedinou funkci. Druhá možnost zohledňuje fakt, že tmavý režim byl doteď vlastně jen neoficiálně testovaný a momentálně nefunguje z toho důvodu, že ho Facebook prostě v rámci ukončení testu vypnul. Otázkou je, na jak dlouho. Kolují i spekulace, že nadobro, ale to se nám vzhledem k oblíbenosti funkce nezdá.

Jak to řešit?

Na internetu se objevuje několik rad, jak se dá dark mód znovu “nakopnout”. Některým uživatelům pomohl restart aplikace s promazáním mezipaměti (najdete v nastavení aplikace). Jiní hlásí, že se jim funkce znovu objevila po odinstalování a opětovném nainstalování Facebooku. Ani jedna z těchto rad nám ale zatím nepomohla. A to ani v případě instalace starší verze aplikace z jiných zdrojů než je Obchod Play. Třeba budete mít víc štěstí. Pokud na nějaký způsob přijdete, určitě nám do komentáře napište.

Pomohl vám nějaký postup? Který?