Už je to několik měsíců co víme, že se jeden z nejpopulárnějších battle royale titulů, Apex Legends dostane také na zařízení s Androidem a iOS. Z testovací fáze v určitých zemích má očekávaná hra konečně zamířit na celosvětový trh. Má se tak stát ještě v květnu.

Na hře pracují firmy Tencent i Respawn Entertainment, tedy jak tvůrci původní hry, tak vývojáři, kteří mají zkušenosti s mobilními porty. Příkladem může být třeba PUBG Mobile. Bohužel jsme se nedočkali žádných oficiálních požadavků, hra vyžaduje pouze 2 GB RAM v případě iOS zařízení a 3 GB RAM u Androidu. Základní hratelnost zůstala identická. V partě až tří lidí seskočíte na mapu a sbíráte zbraně, brnění, granáty a další předměty k tomu, abyste zůstali poslední naživu.

Legends change the game. But they can't do it without you.

Pre-register and be ready to drop in… later this month!

Android – pre-register now! https://t.co/IB2byHHKrZ

iOS – sign up here for pre-reg updates: https://t.co/A0s3xZGNfk pic.twitter.com/uhZIfoJjWR

— Apex Legends Mobile (@PlayApexMobile) May 2, 2022