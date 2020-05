Změna na špici AnTuTu žebříčku. Řadu Galaxy S20 porazily čínské mobily

Databáze světoznámého výkonnostního žebříčku AnTuTu má po dubnové aktualizaci nové vládce. Zatímco ještě před měsícem držely dominantní pozici telefony Samsung z řady Galaxy S20 (dokonce šest variant mezi sedmi nejlepšími), teď musely přenechat všechny tři přední příčky čínským konkurentům. Telefony od čínských značek totiž mezitím vstoupily na světové trhy a jejich výsledky mohly být do globálního žebříčku oficiálně evidovány. Evidentně bylo na co se těšit. AnTuTu benchmark za duben 2020 nejlépe zvládly telefony Xiaomi Mi 10 Pro, OnePlus 8 Pro a Xiaomi Mi 10.

Do výsledků jsou započítávány průměrné výsledky přístrojů, u kterých proběhlo měření alespoň tisíckrát. Za zmínku určitě stojí, že v tabulce chybí mobil Oppo Find X2 Pro, který před měsícem aktuálního lídra Xiaomi Mi 10 Pro porazil na čínské půdě. Kdyby byl zařazen v globálním měření, asi by byl první. AnTuTu zveřejnilo za duben 2020 také výsledky telefonů střední třídy. Ty jsou do této kategorie řazeny hlavně s ohledem na použité procesory. V této kategorii se v minulém měsíci podařilo získat nejvyšší průměrný výsledek telefonu Huawei Nova 7i. Za ním jsou pak přístroje Redmi Note 8 Pro a Realme 6.

Výsledky ukazují, že se velmi brzy můžeme v AnTuTu u vlajkových telefonů těšit na záznamy převyšující hranici 600 tisíc bodů. Mnohé mobily už tuto hranici při jednotlivých měřeních jistě překonaly, jelikož tabulku tvoří hodnoty průměrné.

Který telefon by mohl pokořit hranici 600 tisíc jako první?

Zdroj: AnTuTu