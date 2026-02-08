Tohle byly nejvýkonnější telefony v lednu 2026. Nemáte některý z nich? Hlavní stránka Zprávičky AnTuTu zveřejnilo žebříček nejvýkonnějších Android zařízení za leden 2026 Kategorii vlajkových lodí ovládl RedMagic 11 Pro+ s průměrným skóre přes 4,1 milionu bodů Ve střední třídě překvapivě dominují čipy MediaTek, Qualcomm zde nemá co nabídnout Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Benchmarková platforma AnTuTu tradičně zveřejnila přehled nejvýkonnějších Android zařízení za uplynulý měsíc. Lednové výsledky potvrzují dominanci herních telefonů v čele žebříčku a zajímavý trend ve střední třídě, kde zařízení s čipy MediaTek doslova válcují ta se Snapdragonem. RedMagic opět na trůnu První příčku vlajkových lodí obsadil RedMagic 11 Pro+ s průměrným skóre 4 104 271 bodů. Herní telefon s aktivním chlazením vytěžil maximum z čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5 a potvrdil, že v čistém výkonu mu aktuálně nikdo nesahá ani po kotníky. Druhé místo patří vivo X300 Pro v edici se satelitní konektivitou, které jako jedno ze dvou zařízení v TOP 10 spoléhá na MediaTek Dimensity 9500. Trojici uzavírá Realme GT 8 Pro. Zbývajících osm pozic v první desítce obsadily telefony s čipem Qualcomm. Střední třída patří MediaTeku Zajímavější situace panuje v kategorii střední třídy. Zde kraluje Honor Power 2 s novým čipem Dimensity 8500 Elite a skóre 2 218 856 bodů. MediaTek obsadil prvních sedm pozic žebříčku – Qualcomm v tomto segmentu jednoduše nemá konkurenceschopný čip. Za Honor Power 2 se seřadily modely Oppo Reno15, Reno15 Pro a Reno14 Pro, všechny s čipem Dimensity 8400-Max. Tablety: Honor bez konkurence V kategorii tabletů vládne Honor MagicPad3 Pro 13.3 – jako jediný tablet se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 má nad konkurencí obrovský náskok. Druhý Oppo Pad 4 Pro ztrácí přes 600 tisíc bodů. Tahle maličká powerbanka Anker se stane součástí vašeho telefonu, teď zlevnila na minimum Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nutno dodat, že AnTuTu skóre vypovídá především o syntetickém výkonu. V reálném používání rozdíly mezi TOP modely běžný uživatel prakticky nepozná – relevantní jsou spíše pro hráče náročných titulů. Sledujete benchmarkové žebříčky při výběru telefonu? Zdroje: AnTuTu, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AnTuTu benchmark Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 žebříček Mohlo by vás zajímat TOP 5: Toto jsou nejprodávanější hodinky v Česku. Máte některé z nich? Jakub Kárník 10.8.2023 Jaké Android telefony jsou nejrychlejší? AnTuTu zveřejnilo tradiční žebříček, král vás nepřekvapí Adam Kurfürst 8.12.2024 Které telefony vyzařují nejvíce radiace do hlavy? Úřad zveřejnil nový žebříček David Trlica 9.2.2019 Samsung Galaxy S25 Ultra bude mít výkonu na rozdávání! Uniklý test odhaluje fantastický posun Adam Kurfürst 5.11.2024 AnTuTu má nového krále! Android poprvé překonává hranici 3 milionů bodů Jakub Kárník 3.10.2024 Čínské dělo válcuje AnTuTu! Kdo stojí za nejvýkonnějším Android telefonem? Adam Kurfürst 1.7.2024