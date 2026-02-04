TOPlist

Tahle maličká powerbanka Anker se stane součástí vašeho telefonu, teď zlevnila na minimum

  • Anker Nano Power Bank 5000mAh je nyní k mání za historicky nejnižší cenu 447 Kč
  • Powerbanka se skládacím konektorem drží přímo v USB-C portu telefonu bez kabelů
  • Nabízí výkon 22,5 W a hmotnost pouhých 100 gramů

4.2.2026 10:00
Anker Nano Power Bank 5000mAh v telefonu

Powerbanky s integrovaným konektorem, které drží přímo v nabíjecím portu telefonu, získávají v poslední době na popularitě. Podobný princip znáte třeba z foto gripů pro vlajkové fotomobily. Jedním z nejoblíbenějších modelů v této kategorii je Anker Nano Power Bank 5000mAh, která nyní na Alze klesla na historicky nejnižší cenu 447 Kč po zadání kódu ALZADNY30. Původní cenovka přitom činila 790 Kč.

Kompaktní rozměry a praktický skládací konektor

Hlavní předností Anker Nano Power Bank je její skládací USB-C konektor, díky kterému powerbanku jednoduše připojíte k telefonu či tabletu bez nutnosti nosit s sebou kabely. Celá konstrukce váží pouhých 100 gramů a rozměry 35,6 × 76,2 × 25,4 mm zajišťují, že se vejde prakticky kamkoliv – do kapsy, kabelky nebo malého batohu.

Anker Nano Power Bank 5000mAh render

Kapacita 5 000 mAh sice není závratná, ale pro jednorázové dobití telefonu na cestách bohatě postačí. Většina uživatelů uvádí, že powerbanka zvládne doplnit 50–65 % baterie běžného smartphonu. Nabíjecí výkon 22,5 W pak zajišťuje relativně rychlé doplnění energie – i když reálně uživatelé reportují spíše hodnoty kolem 15 W.

Dva výstupy a průchozí nabíjení

Anker Nano Power Bank disponuje dvěma USB-C výstupy – integrovaným skládacím konektorem a klasickým portem na boku. Můžete tak nabíjet dvě zařízení současně. Zajímavou funkcí je Pass Through Charging, díky kterému lze powerbanku dobíjet a zároveň z ní napájet připojené zařízení. Praktické využití najde třeba při práci u stolu, kdy chcete mít telefon i powerbanku neustále nabité.

Anker Nano Power Bank 5000mAh pripojeni k telefonu

Samotná powerbanka se nabíjí přes USB-C port maximálním proudem 3 A. V balení najdete i krátký 60cm USB-C kabel.

Co říkají uživatelé

Powerbanka má na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 56 zákazníků, přičemž ji doporučuje 89 % z nich. Reklamovanost činí pouhých 0,87 %, což svědčí o solidní kvalitě zpracování.

Mezi nejčastěji chválené vlastnosti patří kompaktní rozměry, nízká hmotnost a rychlost nabíjení. Uživatelé oceňují, že powerbanku „ani necítí v batohu“ a hodí se jako spolehlivá záloha na výlety či večerní vycházky do města. Někteří ji úspěšně používají i k napájení akčních kamer GoPro či DJI během delšího natáčení.

Na druhou stranu se objevují výhrady k odolnosti skládacího konektoru. Jeden uživatel hlásí poškození při nošení v crossbody tašce. Další upozorňují, že povrch powerbanky se snadno poškrábe. Menší kapacita je pak logickým kompromisem za kompaktní rozměry – kdo potřebuje nabít telefon vícekrát za den, měl by sáhnout po modelu s 10 000 mAh a více.

Vyplatí se to?

Za 447 Kč získáte kvalitní powerbanku od renomované značky Anker, která se hodí jako nouzová záloha do kapsy. Není to řešení pro vícedenní výlety bez přístupu k elektřině, ale pro běžné každodenní situace – když potřebujete doplnit energii cestou z práce nebo během odpoledne ve městě – je to jedna z nejpraktičtějších voleb na trhu.

Používáte powerbanku s integrovaným konektorem?

