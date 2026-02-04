Tahle maličká powerbanka Anker se stane součástí vašeho telefonu, teď zlevnila na minimum Hlavní stránka Zprávičky Anker Nano Power Bank 5000mAh je nyní k mání za historicky nejnižší cenu 447 Kč Powerbanka se skládacím konektorem drží přímo v USB-C portu telefonu bez kabelů Nabízí výkon 22,5 W a hmotnost pouhých 100 gramů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky s integrovaným konektorem, které drží přímo v nabíjecím portu telefonu, získávají v poslední době na popularitě. Podobný princip znáte třeba z foto gripů pro vlajkové fotomobily. Jedním z nejoblíbenějších modelů v této kategorii je Anker Nano Power Bank 5000mAh, která nyní na Alze klesla na historicky nejnižší cenu 447 Kč po zadání kódu ALZADNY30. Původní cenovka přitom činila 790 Kč. Kompaktní rozměry a praktický skládací konektor Hlavní předností Anker Nano Power Bank je její skládací USB-C konektor, díky kterému powerbanku jednoduše připojíte k telefonu či tabletu bez nutnosti nosit s sebou kabely. Celá konstrukce váží pouhých 100 gramů a rozměry 35,6 × 76,2 × 25,4 mm zajišťují, že se vejde prakticky kamkoliv – do kapsy, kabelky nebo malého batohu. Kapacita 5 000 mAh sice není závratná, ale pro jednorázové dobití telefonu na cestách bohatě postačí. Většina uživatelů uvádí, že powerbanka zvládne doplnit 50–65 % baterie běžného smartphonu. Nabíjecí výkon 22,5 W pak zajišťuje relativně rychlé doplnění energie – i když reálně uživatelé reportují spíše hodnoty kolem 15 W. CHCI POWERBANKU ANKER V AKCI Dva výstupy a průchozí nabíjení Anker Nano Power Bank disponuje dvěma USB-C výstupy – integrovaným skládacím konektorem a klasickým portem na boku. Můžete tak nabíjet dvě zařízení současně. Zajímavou funkcí je Pass Through Charging, díky kterému lze powerbanku dobíjet a zároveň z ní napájet připojené zařízení. Praktické využití najde třeba při práci u stolu, kdy chcete mít telefon i powerbanku neustále nabité. Samotná powerbanka se nabíjí přes USB-C port maximálním proudem 3 A. V balení najdete i krátký 60cm USB-C kabel. Co říkají uživatelé Powerbanka má na Alze hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 56 zákazníků, přičemž ji doporučuje 89 % z nich. Reklamovanost činí pouhých 0,87 %, což svědčí o solidní kvalitě zpracování. Mezi nejčastěji chválené vlastnosti patří kompaktní rozměry, nízká hmotnost a rychlost nabíjení. Uživatelé oceňují, že powerbanku „ani necítí v batohu“ a hodí se jako spolehlivá záloha na výlety či večerní vycházky do města. Někteří ji úspěšně používají i k napájení akčních kamer GoPro či DJI během delšího natáčení. KOUPIT POWERBANKU ANKER NANO Na druhou stranu se objevují výhrady k odolnosti skládacího konektoru. Jeden uživatel hlásí poškození při nošení v crossbody tašce. Další upozorňují, že povrch powerbanky se snadno poškrábe. Menší kapacita je pak logickým kompromisem za kompaktní rozměry – kdo potřebuje nabít telefon vícekrát za den, měl by sáhnout po modelu s 10 000 mAh a více. Vyplatí se to? Za 447 Kč získáte kvalitní powerbanku od renomované značky Anker, která se hodí jako nouzová záloha do kapsy. Není to řešení pro vícedenní výlety bez přístupu k elektřině, ale pro běžné každodenní situace – když potřebujete doplnit energii cestou z práce nebo během odpoledne ve městě – je to jedna z nejpraktičtějších voleb na trhu. Používáte powerbanku s integrovaným konektorem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce anker Česko powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024