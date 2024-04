Brutální Antutu Benchmark skóre! Který výrobce na něj láká?

Antutu Benchmark patří k nejpopulárnějším aplikacím pro měření výkonu telefonů

Nejvýkonnější telefony současnosti hravě překračují hranici dvou milionu bodů

Nestává se ale často, aby výrobce lákal na nový telefon přes vysoké skóre

V minulosti dokázalo skóre Antutu Benchmark celkem slušně napovědět, jestli se díváte na rychlý nebo pomalý mobilní telefon. V dnešní době ještě pořád dobře poslouží pro porovnání jednotlivých telefonů, většinou se ale z toho stává spíše souboj procesorů.

Vysoké skóre v Antutu Benchmark ještě není zárukou, že konkrétní stroj bude fungovat na sto procent. Na stranu druhou ale musíme uznat, že dnešní telefony zkrátka jsou rychlé a spolehlivé. Už za pár tisíc korun dnes koupíte zařízení, které vám dobře poslouží klidně několik let.

Infinix’s First Dual Core Flagship Mobile Gaming Concept Technology

To ale neznamená, že by skóre v Antutu Benchmark bylo naprosto bezvýznamné. Telefony v čele žebříčku se objevují v řadě článků po celém světě a minimálně někteří zákazníci na vysoké skóre určitě slyší. Skóre je rovněž jakýmsi vodítkem v současném souboji těch nejlepších procesorů od společností Mediatek a Qualcomm, které se neustále přetahují o první místo. Na konci roku se těšíme na příchod procesorů Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a Mediatek Dimensity 9400, které opět posunou výkon (a samozřejmě rovněž skóre v Antutu Benchmark) pořádně kupředu…

Lákáme na skvělé Antutu Benchmark skóre. Ale kde je telefon?

Snažit se ale nalákat na budoucí novinkou primárně skrze vysoké skóre v Antutu Benchmark, to je relativně novinka. Na tuto taktiku vsadil Infinix, který láká na skóre 2 215 639 bodů. Chystanému topmodelu zajistil tento výsledek procesor Mediatek Dimensity 9300. Výrobce navíc postupně uvolňuje více informací o dalších detailech, například o systému chlazení (mrknout se můžete na přiložené video). Přesto si nejsem úplně jistý, jestli na podobnou taktiku zákazníci uslyší.

Ani po šesti týdnech toho o chystaném modelu Infinix GT Ultra moc nevíme a myslím si, že většina potenciálních zájemců o tento přístroj na vysoké skóre dávno zapomněla. Pokud by se telefon objevil týden dva po prezentaci vysokého skóre, trochu smysl by mi to dávalo. Takto si jistý nejsem, jakkoliv si Infinix zaslouží za svou snahu uspět pochvalu. Ostatně řada novinek se teď objevila například u operátora O2, výrobce se snaží…

Uspěje Infinix se svými telefony?

Zdroj: gizmochina