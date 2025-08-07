Anthropic zdokonalil svůj vlajkový model. Opus 4.1 dosahuje lepších výsledků nejen v programování Hlavní stránka Zprávičky Anthropic vydal Claude Opus 4.1 s vylepšeními v programování a analýze dat Nová verze dosáhla 74,5% úspěšnosti na programovacím benchmarku SWE-bench Verified Model je dostupný přes API, Amazon Bedrock a Google Cloud za stejnou cenu jako Opus 4 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Společnost Anthropic v úterý představila Claude Opus 4.1, aktualizovanou verzi svého vlajkového modelu umělé inteligence. Nová varianta přináší zlepšení v oblastech programování, automatizace úloh a logického uvažování. Původní Opus 4 se spolu s modelem Sonnet 4 představil v květnu letošního roku. Lepší výsledky v programování a analýze Rozšířené možnosti myšlení Dostupnost a cenová politika Lepší výsledky v programování a analýze Claude Opus 4.1 dosáhl 74,5% úspěšnosti na benchmarku SWE-bench Verified, který testuje schopnosti modelů v reálných programovacích úlohách. Model také vykazuje zlepšení při detailní analýze dat a vyhledávání informací pomocí automatizovaných nástrojů. Podle společnosti GitHub nová verze zlepšuje výkon napříč většinou funkcí oproti předchozímu Opus 4, přičemž nejvýraznější pokrok zaznamenala v refaktoringu kódu napříč více soubory. Japonská firma Rakuten Group uvádí, že Opus 4.1 dokáže přesně identifikovat potřebné opravy ve velkých kódových bázích bez zbytečných úprav nebo zavlečení chyb. Rozšířené možnosti myšlení Claude Opus 4.1 patří mezi hybridní uvažovací (reasoning) modely, které kombinují standardní odpovědi s rozšířeným myšlením až do 64 000 tokenů. Tato funkce umožňuje modelu podrobněji analyzovat komplexní problémy před formulací odpovědi. Společnost Windsurf, která se zabývá vývojem softwaru, hlásí zlepšení o jednu standardní odchylku oproti Opus 4 ve svém benchmarku pro junior vývojáře. Toto zlepšení odpovídá podobnému skoku jako přechod z modelu Sonnet 3.7 na Sonnet 4. Dostupnost a cenová politika Claude Opus 4.1 je už nyní dostupný pro platící uživatele služby Claude a v aplikaci Claude Code. Vývojáři mohou model využívat prostřednictvím API pod názvem claude-opus-4-1-20250805, stejně tak je k dispozici na platformách Amazon Bedrock a Google Cloud’s Vertex AI. Německá televize spustila zprávy vytvořené AI. Moderuje je virtuální klon skutečného reportéra Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Anthropic zachovává stejnou cenovou strukturu jako u předchozího Opus 4, takže uživatelé nemusí počítat s vyššími náklady při přechodu na novou verzi. Společnost doporučuje upgrade z Opus 4 na verzi 4.1 pro všechna použití. Anthropic zároveň avizuje, že v následujících týdnech plánuje výrazně větší vylepšení svých modelů, než jaké přináší současná aktualizace Opus 4.1. Blíže je však nespecifikoval. Využíváte některý z modelů Claude ve své práci? Zdroj: Anthropic O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Anthropic Claude Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1. Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024