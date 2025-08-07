TOPlist

Anthropic zdokonalil svůj vlajkový model. Opus 4.1 dosahuje lepších výsledků nejen v programování

  • Anthropic vydal Claude Opus 4.1 s vylepšeními v programování a analýze dat
  • Nová verze dosáhla 74,5% úspěšnosti na programovacím benchmarku SWE-bench Verified
  • Model je dostupný přes API, Amazon Bedrock a Google Cloud za stejnou cenu jako Opus 4

Adam Kurfürst
7.8.2025 20:00
umela inteligence se sviticim logem claude v pozadi ilustrace k claude opus 4.1

Společnost Anthropic v úterý představila Claude Opus 4.1, aktualizovanou verzi svého vlajkového modelu umělé inteligence. Nová varianta přináší zlepšení v oblastech programování, automatizace úloh a logického uvažování. Původní Opus 4 se spolu s modelem Sonnet 4 představil v květnu letošního roku.

Lepší výsledky v programování a analýze

Claude Opus 4.1 dosáhl 74,5% úspěšnosti na benchmarku SWE-bench Verified, který testuje schopnosti modelů v reálných programovacích úlohách. Model také vykazuje zlepšení při detailní analýze dat a vyhledávání informací pomocí automatizovaných nástrojů.

claude opus 4.1 benchmark srovnani

Podle společnosti GitHub nová verze zlepšuje výkon napříč většinou funkcí oproti předchozímu Opus 4, přičemž nejvýraznější pokrok zaznamenala v refaktoringu kódu napříč více soubory. Japonská firma Rakuten Group uvádí, že Opus 4.1 dokáže přesně identifikovat potřebné opravy ve velkých kódových bázích bez zbytečných úprav nebo zavlečení chyb.

Rozšířené možnosti myšlení

Claude Opus 4.1 patří mezi hybridní uvažovací (reasoning) modely, které kombinují standardní odpovědi s rozšířeným myšlením až do 64 000 tokenů. Tato funkce umožňuje modelu podrobněji analyzovat komplexní problémy před formulací odpovědi.

Společnost Windsurf, která se zabývá vývojem softwaru, hlásí zlepšení o jednu standardní odchylku oproti Opus 4 ve svém benchmarku pro junior vývojáře. Toto zlepšení odpovídá podobnému skoku jako přechod z modelu Sonnet 3.7 na Sonnet 4.

Dostupnost a cenová politika

Claude Opus 4.1 je už nyní dostupný pro platící uživatele služby Claude a v aplikaci Claude Code. Vývojáři mohou model využívat prostřednictvím API pod názvem claude-opus-4-1-20250805, stejně tak je k dispozici na platformách Amazon Bedrock a Google Cloud’s Vertex AI.

ki welt uvod
Německá televize spustila zprávy vytvořené AI. Moderuje je virtuální klon skutečného reportéra Adam Kurfürst Zprávičky

Anthropic zachovává stejnou cenovou strukturu jako u předchozího Opus 4, takže uživatelé nemusí počítat s vyššími náklady při přechodu na novou verzi. Společnost doporučuje upgrade z Opus 4 na verzi 4.1 pro všechna použití.

Anthropic zároveň avizuje, že v následujících týdnech plánuje výrazně větší vylepšení svých modelů, než jaké přináší současná aktualizace Opus 4.1. Blíže je však nespecifikoval.

Využíváte některý z modelů Claude ve své práci?

Zdroj: Anthropic

