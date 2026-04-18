Nová éra designu: Stačí říct a Claude vám postaví web i mobilní aplikaci na míru

Anthropic uvedl nástroj Claude Design pro tvorbu prototypů, prezentací a marketingových vizuálů prostřednictvím konverzace s AI Služba běží na novém modelu Claude Opus 4.7 a je v režimu research preview dostupná předplatitelům tarifů Pro, Max, Team a Enterprise Hotové návrhy lze exportovat do formátů PDF, PPTX či HTML nebo odeslat do aplikace Canva pro další editaci Adam Kurfürst Publikováno: 18.4.2026 18:00 Anthropic za posledních několik měsíců skládá kolem svého asistenta Claude rozsáhlou mozaiku nástrojů pro profesionální práci. Vedle klasického chatu přibyl Claude Code, který si mezi vývojáři rychle získal pověst téměř nepostradatelného pomocníka, a Claude Cowork určený pro složitější kancelářské úkoly. Chyběl už jen díl pokrývající svět vizuální tvorby – a právě ten firma v pátek doplnila uvedením nástroje Claude Design, který cílí na všechny, kdo potřebují rychle proměnit nápad v prototyp, prezentaci nebo marketingový vizuál. Chybějící dílek do portfolia Anthropicu Od textového promptu k hotovému prototypu Firemní design, importy a handoff do Claude Code Doplněk Canvy, ne její konkurent Pro koho má Claude Design smysl? Chybějící dílek do portfolia Anthropicu Claude Design vzniká v laboratoři Anthropic Labs a jeho úkolem je umožnit proměnu nápadu v polotovar designu během několika minut. Cílovou skupinu tvoří hlavně zakladatelé startupů, produktoví manažeři a marketéři, kteří nemají designérské vzdělání, ale přesto potřebují předvést svou vizi. Dobře poslouží i zkušeným designérům, kteří ho mohou využít k rychlému prozkoumání širokého spektra směrů ještě předtím, než se pustí do detailního zpracování v profesionálních nástrojích. Pro Anthropic jde o logický krok, jak oslovit novou skupinu uživatelů. Zatímco Claude Code míří na vývojáře a Cowork na pracovníky administrativních pozic, Claude Design rozšiřuje ekosystém o kreativní segment. Skládačka kolem Clauda tak začíná pokrývat tři zásadní typy pracovních úkolů – kód, text i vizuál. Od textového promptu k hotovému prototypu Princip práce s Claude Designem připomíná běžné použití AI asistenta, jen s vizuálním výstupem. Uživatel popíše, co potřebuje – Anthropic uvádí příklad s meditační aplikací pro telefony s klidnou typografií a přírodními barvami – a Claude vytvoří první verzi. Tu lze následně upřesňovat komentáři přímo v designu, editací textů nebo pomocí posuvníků, které si AI sama vygeneruje podle kontextu úkolu. Za pohonem stojí nedávno uvedený model Claude Opus 4.7, jejž Anthropic označuje za svůj nejschopnější vizuální model. Ten by měl zvládnout jak statické designy, tak interaktivní prototypy včetně prvků s videem, audiem, 3D grafikou nebo zabudovanou AI. Mezi typické scénáře použití patří prototypy mobilních aplikací, firemní pitch decky, produktové wireframy, landing pages nebo podklady pro marketingové kampaně. Firemní design, importy a handoff do Claude Code Jednou z praktičtějších funkcí je automatická aplikace firemního design systému. Během onboardingu Claude projde kódovou základnu a designové soubory týmu a vytvoří z nich sadu pravidel pro barvy, typografii a komponenty, kterou pak používá ve všech dalších projektech. Týmy mohou udržovat i více systémů najednou, což se hodí pro firmy s několika značkami. Z hlediska importu je Claude Design otevřený různým zdrojům. Kromě textového promptu dokáže pracovat s obrázky, dokumenty ve formátech DOCX, PPTX a XLSX i s odkazem na existující kódovou základnu. Zvláštní zmínku si zaslouží web capture tool, který umožňuje načítat jednotlivé prvky přímo z webu firmy, takže prototyp může věrně napodobit skutečný produkt. Hotový návrh lze sdílet jako URL v rámci organizace, uložit jako složku nebo exportovat do formátů PDF, PPTX, samostatných HTML souborů a aplikace Canva. Pokud má design přejít do reálné implementace, Anthropic nabízí takzvaný handoff bundle, který se jednou instrukcí předá do Claude Code a ten se postará o naprogramování. Propojení mezi designem a kódem v rámci jednoho ekosystému je přesně to, co dosud u konkurence chybělo. Doplněk Canvy, ne její konkurent Přestože se Claude Design na první pohled překrývá s populární Canvou, která v poslední době rozšířila vlastní AI nástroje, Anthropic serveru TechCrunch potvrdil, že jej vnímá spíše jako doplněk než náhradu. Rozdíl má být v tom, že Claude Design míří na uživatele, kteří nezačínají v designovém nástroji a potřebují se co nejrychleji dostat od nápadu k něčemu vizuálnímu. Jakmile mají prototyp hotový, mohou ho poslat do Canvy, kde je plně editovatelný a umožňuje další týmovou spolupráci. Integrace s Canvou je jedním z nejsilnějších argumentů: marketér si může v Claudu vygenerovat základ kampaně a finální dopracování nechat na designérovi v prostředí, na které je zvyklý. Propojení obou platforem tak působí jako rozumné dělení rolí – Claude rychle generuje, Canva doladí. Pro koho má Claude Design smysl? Claude Design má své jasné publikum. Nejvíc poslouží zakladatelům, produktovým manažerům a marketingovým týmům ve firmách, které už některé z placených předplatných Anthropicu využívají. Přidaná hodnota se totiž odvíjí od toho, že služba běží v rámci limitů existujícího předplatného. Uživatelé bezplatné verze Clauda k ní přístup nemají, což může být pro některé zájemce první překážka. Dobrým pomocníkem bude i pro designéry, kteří potřebují rychle generovat varianty a hledat inspiraci. Naopak profesionálové věnující se jemnému řemeslnému designu v něm sotva najdou náhradu za Figmu nebo Adobe – spíš jim poslouží jako startovní bod pro pozdější dopracování v plnohodnotném nástroji. Vyzkoušeli byste Claude Design pro tvorbu prototypů nebo prezentací? Zdroje: Anthropic, TechCrunch Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024