Nabíjecí stanice Anker SOLIX C2000 Gen2 je konečně v Česku! Má 2 400 W a váží pod 19 kg

Anker SOLIX C2000 Gen2 je přenosná nabíjecí stanice s LiFePO4 baterií o kapacitě 2 048 Wh a trvalým výkonem 2 400 W
Alza ji začala prodávat za 28 999 Kč – jde o první oficiální dostupnost v Česku
Oproti předchůdci (Solix F2000) zhubla o 38 % – z 30,5 kg na 18,9 kg

Jakub Kárník
Publikováno: 27.2.2026 06:00

Anker patří mezi nejznámější výrobce přenosných nabíjecích stanic a jeho 2kWh model druhé generace konečně dorazil na český trh. Anker SOLIX C2000 Gen2 je na Alze za 28 999 Kč s doručením zdarma. V zahraničních testech (Notebookcheck) stanice obstála jako „jedna z nejatraktivnějších 2kWh stanic na trhu" – a hlavní důvod je jednoduchý: oproti předchůdci zhubla o 12 kilo, a přesto nabízí stejný nebo vyšší výkon. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete zálohu pro domácnost, chatu, karavan nebo kempování – 2 048 Wh zvládne napájet lednici, notebook, osvětlení i elektrické nářadí.⚠️ Zvažte, pokud plánujete provoz s nízkým odběrem (pod 200 W) – účinnost AC výstupu při malé zátěži klesá na cca 79 %. Při vyšším odběru roste na 90 %.💡 Za 28 999 Kč dostanete LiFePO4 baterii s životností 4 000 cyklů, nabití za 1,5 hodiny, 9 výstupů, UPS funkci a hmotnost pod 19 kg. ZOBRAZIT NA ALZE ZA 28 999 KČ Co se změnilo oproti předchůdci Předchozí generace (Anker Solix F2000, dříve PowerHouse 767) vážila přes 30 kg a měla kolečka s teleskopickou rukojetí. C2000 Gen2 shodila 11,6 kg – teď váží 18,9 kg a kolečka už nepotřebuje. Rozměry se zmenšily z 52,5 × 25 × 39,5 cm na 45,9 × 25 × 25,7 cm. Kapacita zůstala stejná (2 048 Wh), ale špičkový výkon vzrostl ze 3 600 W na 4 000 W při zachování trvalých 2 400 W. Nabíjecí výkon ze sítě se zvýšil z 2 200 na 2 300 W. LiFePO4 články nové generace mají životnost 4 000 cyklů do 80 % kapacity a UPS funkce reaguje dvakrát rychleji. Anker ovšem vypustil integrované LED světlo – to může vadit při kempování. Výstupy, nabíjení a praktické použití Stanice má 9 výstupů: 4× zásuvka 230 V, 3× USB-C (z toho 2× až 140 W – nabijete i MacBook Pro plnou rychlostí), 1× USB-A (12 W) a 1× 12V autozásuvka (120 W) pro autochladničku nebo osvětlení. Vstup pro nabíjení: AC ze sítě (2 300 W, plné nabití za cca 1,5 hodiny) a XT60 DC pro solární panely (až 800 W). Kombinací obou vstupů dosáhnete až 2 600 W nabíjecího výkonu. Kapacitu lze rozšířit přídavnou baterií Solix BP2000 Gen2 na 4 096 Wh. Ovládání probíhá přes LCD displej přímo na stanici nebo vzdáleně přes Anker app (Bluetooth + Wi-Fi). V aplikaci nastavíte limity nabíjení/vybíjení, naplánujete nabíjení ve zvýhodněných tarifních hodinách, zapnete energeticky úsporný režim nebo vzdáleně ovládáte jednotlivé porty. Notebookcheck v recenzi chválí, že stanice pracuje téměř bezhlučně – pod vysokou zátěží naměřili jen 35 dB z metru, což je tišší než běžná lednice. KOUPIT ANKER SOLIX C2000 GEN2 Co zvládne napájet S kapacitou 2 048 Wh a trvalým výkonem 2 400 W se stanice hodí na víc než jen nabíjení telefonů. Několik orientačních příkladů: notebook (50 W) napájí přibližně 35 hodin, lednici (100–150 W) kolem 12–18 hodin, mikrovlnku (1 000 W) asi 1,5 hodiny, elektrický gril (2 000 W) zhruba hodinu. Špičkový výkon 4 000 W zvládne i krátkodobé odběry motorových spotřebičů (kompresor, kotoučová pila) při rozběhu. Pro chatu bez přípojky v kombinaci se solárními panely je to reálná alternativa – 800 W solární vstup doplní baterii za slunečný den. Co říkají zahraniční testy Notebookcheck stanici testoval v evropské verzi a hodnotí ji pozitivně: tichý provoz, rychlé nabíjení, kompaktní rozměry a dostatek výkonu. Hlavní výtka se týká účinnosti při nízké AC zátěži – při trvalém odběru kolem 200 W naměřili využitelnou kapacitu jen asi 1 600 Wh z 2 048 Wh (79 %). Při vyšším odběru (1 800 W) účinnost roste na cca 90 %, což je standardní hodnota. Chybějící LED světlo považují za kompromis – předchůdce ho měl a při kempování se hodil. Celkově hodnotí C2000 Gen2 jako „jednu z nejatraktivnějších 2kWh stanic na trhu“, a to i v porovnání s konkurencí od EcoFlow (Delta 2 Max) a Bluetti (Elite 200 V2), které jsou při srovnatelné výbavě těžší. Verdikt Anker SOLIX C2000 Gen2 za 28 999 Kč je solidní volba pro ty, kdo hledají přenosnou nabíjecí stanici s velkou kapacitou, rychlým nabíjením a rozumnou hmotností. LiFePO4 baterie s 4 000 cykly znamená roky používání, 9 výstupů pokryje většinu situací a 18,9 kg unesete do karavanu bez cizí pomoci. Solární vstup 800 W a rozšiřitelnost na 4 096 Wh přidávají flexibilitu. Pokud ale plánujete hlavně nízké odběry (nabíjení drobné elektroniky), efektivnější bude menší stanice. Pro chatu, zálohu domácnosti při výpadku proudu nebo celodenní kempování s vařením je C2000 Gen2 jedna z nejlepších stanic ve své třídě. KOUPIT NA ALZE S DOPRAVOU ZDARMA Používáte nabíjecí stanici – a pokud ano, na co nejčastěji? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář anker nabíjecí stanice powerbanka Mohlo by vás zajímat Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Tohle se vyplatí: Nabíjecí stanice z LIDLu je dnes za super cenu, má lepší výbavu než EcoFlow Jakub Kárník 6.12.2024 Powerbanka pod stromeček? 