Špičková dokovací stanice Anker za 9 tisíc zvládne až tři monitory najednou. Má 14 portů a displej

Anker Prime Docking Station přichází do Evropy za skoro 9 tisíc korun Nabízí 14 různých portů včetně DisplayPortu a dvou HDMI Integrovaný displej zobrazuje informace o nabíjení nebo funguje jako hodiny Adam Kurfürst Publikováno: 23.9.2025 08:00 Po uvedení v USA a Číně nyní Anker konečně přináší svou nejnovější dokovací stanici Prime Docking Station (14-in-1, Triple Display, DisplayLink) také do Evropy. Zařízení, které bylo představeno na veletrhu IFA 2025, nabízí neobvykle vysoký počet portů a integrovaný displej pro zobrazení informací o nabíjení. Na německém Amazonu se dá pořídit za 355,87 eura, tedy asi 8 600 Kč v přepočtu. Až tři monitory a rychlé nabíjení Jak napovídá samotný název, dokovací stanice disponuje 14 různými porty. Na přední straně najdeme sloty pro SD a TF karty, audio jack a trojici 100W USB-C portů – dva s přenosovou rychlostí 10 Gb/s a třetí s 5 Gb/s. Nad porty se nachází 2,1 × 0,9palcový digitální displej, který zobrazuje informace o nabíjení nebo může fungovat jako hodiny. Ovládá se pomocí otočného knoflíku na boku zařízení. Zadní strana hostí upstream USB-C port s výkonem až 140 W a přenosovou rychlostí 10 Gb/s pro připojení k počítači. Periferie lze připojit přes USB-A porty s rychlostmi 480 Mb/s a 5 Gb/s, k dispozici je také 2,5 Gb/s Ethernet port. Největším lákadlem jsou však video výstupy – DisplayPort podporující 8K při 60 Hz a dvojice HDMI portů zvládajících 8K při 30 Hz. Díky technologii DisplayLink lze připojit až tři monitory současně. Kompaktní design s kovovým provedením Anker Prime Docking Station má tmavě šedou metalickou povrchovou úpravu a rozměry 195 × 92 × 48 mm. Vertikální uspořádání šetří místo na stole, přičemž integrovaný GaN napájecí modul eliminuje potřebu externího adaptéru. Pro napájení stačí připojit AC kabel do zadní části zařízení. Pro koho je dokovací stanice určena? S cenou činící bezmála 9 tisíc korun v přepočtu rozhodně nejde o levné řešení, ale výbava tomu odpovídá. Anker Prime Docking Station ocení především profesionálové pracující s více monitory – grafici, programátoři nebo obchodníci sledující burzovní grafy. Trojice video výstupů s podporou vysokých rozlišení je v této cenové kategorii stále relativně vzácná. Stanice zaujme také fotografy či videotvůrce, kteří uvítají přímý přístup ke slotům pro SD a TF karty bez nutnosti dalších čteček. Vysoký nabíjecí výkon 100W na jednotlivých USB-C portech zase potěší majitele výkonných notebooků, které dokáže nabíjet plnou rychlostí při současném připojení dalších zařízení. Pro běžného uživatele s jedním monitorem a párem USB periferií bude zkrátka zbytečně drahá a předimenzovaná. Pořídili byste si takovou dokovací stanici pro svůj pracovní stůl? Zdroje: Anker, Notebookcheck, Amazon