Automatická záloha dokumentů na Disk Google: Android to konečně umí. Poradíme, jak ji zapnout Hlavní stránka Zprávičky Androidu přibyla automatická záloha dokumentů na Disk Google Zapíná se v Nastavení v sekci Záloha přes novou položku Dokumenty Pozor na dvě věci – zálohují se všechny soubory najednou a jen jedním směrem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.8.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Cloudová záloha Androidu roky uměla schovat fotky, kontakty i esemesky, ale vaše PDF a stažené soubory nechávala napospas. To se teď mění – záloha dokumentů na Disk Google konečně řeší i tuhle mezeru a zapnete ji jediným přepínačem. Co Android nově zálohuje? Jak zálohu dokumentů zapnout? Na co si dát pozor? Co Android nově zálohuje? Nová funkce automaticky nahraje na Disk Google lokálně uložené dokumenty – konkrétně soubory typu .DOC, .PPT, .XLS, .PDF a podle Googlu i „všechny další dokumenty uložené v zařízení“. Typicky jde o soubory ve složce Stažené a další data, která si do telefonu uložíte mimo fotky a videa. Zálohy Androidu se teď počítají do úložiště Googlu. Nově si navolíte, co se ukládá Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zálohované soubory putují do nové složky Android backups na vašem Disku Google, uvnitř které vznikne podsložka pojmenovaná podle zařízení – rozeznáte tak zálohy z více telefonů. Data jsou podle Googlu šifrovaná při přenosu i uložení a záloha probíhá automaticky každou noc, ruční spuštění je ale také možné. Funkce se rozjíždí se Službami Google Play verze 26.26 a nyní se šíří plošně. Jak zálohu dokumentů zapnout? Je to otázka dvou přepnutí. Otevřete Nastavení, přejděte do sekce Účty a zálohování a dál na Zálohu Google (na některých telefonech se cesta jmenuje jen „Záloha“, popřípadě zůstává anglické označení Google Backup). Mezi položkami jako Fotky a videa a Další data ze zařízení najdete novou možnost Dokumenty – tu stačí zapnout. Kdo chce mít jistotu hned, může vynutit ruční zálohu a nečekat na noční cyklus. Na co si dát pozor? Funkce má dvě omezení, která je dobré znát předem. Zaprvé, nejde vybrat konkrétní složku ani vyloučit jednotlivé soubory – Android zálohuje všechny lokální dokumenty najednou, nic mezi tím. Za druhé, jde o jednosměrnou zálohu, ne obousměrnou synchronizaci: zálohovaná kopie je samostatná a úpravy, které pak v telefonu uděláte, se do souboru na Disku samy nepromítnou. Počítejte i s tím, že se zálohované dokumenty počítají do vašeho úložiště Google – bezplatně máte 15 GB sdílených napříč službami. Když funkci později vypnete, dosavadní zálohy na Disku vám zůstanou zachované. Zapnete si automatickou zálohu dokumentů, nebo si radši pohlídáte ručně, co do cloudu posíláte? Zdroje: 9to5Google, Android Police, vlastní Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android cloud Disk Google dokumenty Google záloha Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024