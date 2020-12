Jak v Android TV snadno zobrazovat všechny nainstalované aplikace?

Operační systém Android TV patří mezi nejoblíbenější prostředí, které jde v současnosti najít v moderních chytrých televizích. Populární je hlavně u uživatelů, kteří jsou zvyklí na základní Android prostředí, potrpí si na jednoduché propojitelnosti nebo používání jednoho účtu. Samozřejmě ale existují oblasti, kde tento systém kulhá. Patří mezi ně rozhodně nabídky obsahu a aplikací na hlavní obrazovce. V horní řadě jsou pouze pár vybraných nástrojů a ve speciální nabídce na boku bohužel také není možné najít úplně všechny. Navíc mají nejasné seřazení, což používání dost znesnadňuje. Také si přejete, aby se v Android TV ukazovaly všechny nainstalované aplikace? Máte štěstí. Velmi jednoduše se toho dá docílit.

Jak na Android TV zobrazit všechny nainstalované aplikace?

Kýženým pomocníkem je v tomto případě nástroj App launcher for TV. Jde o aplikaci běžně dostupnou v Obchodě Play, kterou můžete do vaší TV stáhnout klasickými způsoby. Co přesně dělá? Jak prozrazuje název, jde o tzv. launcher, takže si hraje s uspořádáním a spouštěním položek. Vůbec přitom ale nezasahuje do samotného systému a do vzhledu základního menu. Když ji z menu spustíte, zobrazí všechny nainstalované aplikace, které systém Android TV v daném zařízení obsahuje. App launcher for TV je pro tyto případy dobré umístit mezi oblíbené, případně je možné nástroji přiřadit vlastní tlačítko ovladače přes další šikovnou utilitu Button Mapper.

Po kliknutí na tlačítko se v mřížce ukážou všechny nástroje. Nejenže jde skutečně o všechny, které se v systému nacházejí, ale navíc jsou u nich pro lepší orientaci i názvy. Ty normálně ukazuje Android TV pouze při najetí na konkrétní aplikaci. Což vypadá hezky, ale není to úplně praktické. Všechny položky jsou na této stránce seřazeny dle abecedy a perfektní je, že se zobrazují i “bokem” doinstalované aplikace nepocházející z Obchodu Play, které třeba ani nejsou nativně pro Android TV. Díky tomu, že App launcher for TV neovlivňuje nic jiného než zmíněnou nabídku, můžete z ní klidně kdykoli vyskočit ven a pracovat s klasickým menu.

