Současně s vydáním třetí bety systému Android 14 vydal Google k testování také první beta verzi televizního prostředí Android TV 14. Až do této chvíle společnost mlčela o hlavních funkcích, které nový Android do televizních zařízení přinese. Dokonce i na květnové konferenci Google I/O se o chystané verzi zmínil velmi málo. Zdá se, že tento trend pokračuje, protože čerstvá beta verze pro Android TV a zařízení Google TV byla spuštěna bez fanfár nebo veřejné dokumentace. Tento krok doprovází ještě jedna zajímavost.

Vypadá to, že se vývojáři Googlu rozhodli, s ohledem na tempo vydávání klasického Androidu, Wear OS a dalších prostředí, přeskočit rozvoj a nasazování třinácté verze. Raději se naplno vrhli na vývoj a transformaci čtrnáctého Androida do verze pro TV. Pro koncové zákazníky by to nemělo mít velký význam.

“Verzi T v systému Android TV vyřazujeme. Přesunutí obrazu T do nedoporučených by mělo vývojáře odradit od vytváření obrazů T, pokud to není nutné,” komentují autoři provedené změny u kódu. Zmíněná verze T je Android 13.

