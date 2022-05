Google I/O se samozřejmě kromě hardwaru točila také okolo nového softwaru, konkrétně pak Androidu 13, Android Auto a také samozřejmě Android TV 13, jehož beta verzi americká firma zveřejnila na začátku května. Systém vylepšuje zejména tři oblasti – výkon, multitasking a zpřístupnění.

Android TV 13 se zlepšuje hlavně ve třech oblastech

Google začal používat nové API, které umožní pracovat aplikacím lépe pracovat s hardwarem, který televizor či box nabízí. Díky tomu by měl být celý systém plynulejší a načítání aplikací rychlejší. Hodí se zmínit také dvě nová API, AudioManger a MediaSession, přičemž první z nich se postará o lepší zvuk, druhý pak zajistí to, že když přepnete na jiný zdroj (třeba na herní konzoli), systém, respektive aplikace to rozpozná a pozastaví přehrávaný obsah a přejde do úspornějšího režimu.

Oblast zpřístupnění přináší nové rozložení klávesnice (API InputDevice) a umožňuje tak lepší spolupráci fyzické klávesnice se systémem Android TV. Hodit se to může třeba vývojářům her. To jsou všechno věci, které jsou fajn a je zcela v pořádku, že se Google letos zaměřil spíše na to, co se děje pod pokličkou.

Přesto je v něm minimálně jedna podstatná změna, kterou uvítáte a to nový režim obraz v obraze. Pokud tedy budete na televizi používat aplikace jako třeba Google Meet, budete ji moci mít otevřenou v rohu a zároveň sledovat obsah. Nové API KeepClear navíc zajistí, aby obraz v obraze nepřekryl to, na co se aktuálně koukáte. A pokud se to náhodou stane, můžete velikost okna libovolně měnit. Do prvních televizorů se pravděpodobně začne šířit na podzim letošního roku.

Zdroj: 9to5google