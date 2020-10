Rekordní počet uživatelů Androidu letos zvažuje přechod na iPhone. Proč?

Otázka, kterou mobilní platformu si vybrat je tu s námi od samého začátku. Obě dominantní mobilní platformy mají svoje specifické výhody a nevýhody. Stejně tak řady svých zastánců a odpůrců. Nejnovější průzkum ve USA naznačuje, že s blížícím se uvedením iPhone 12 mnoho uživatelů Androidu zvažuje přechod k Apple. Jaké jsou hlavní příčiny takového zájmu?

Příští týden s největší pravděpodobností Apple uvede nový iPhone 12. Bude se jednat o první telefon od Apple vybavený podporou sítí 5G. Nedávný průzkum jednoho z prodejců ve Spojených státech naznačuje, že až třetina uživatelů Androidu letos zvažuje přechod ke konkurenci. Překvapivě, ale hlavním faktorem není lákavý nový iPhone ani žádná úžasná inovace. Naopak novému iPhonu budou nejspíše chybět některé funkce běžné u vlajkových lodí Androidu jako například displej s vysokou obnovovací frekvencí.

Podle průzkumu ženou uživatele do náruče Applu mnohem prozaičtější důvody. Zhruba 56 % uživatelů by zvážilo iPhone 12 kvůli delší softwarové podpoře. Apple například stále podporuje svoje telefony z roku 2015. Zhruba polovina uživatelů zvažuje iPhone také ze strachu o svoje soukromí. Dalším častým důvodem je také dostupnost fyzicky menšího iPhonu, který ale pořád nabízí vlajkovou výbavu. Naopak kvůli samotnému iPhonu 12 by přechod z Androidu zvážilo méně než 25 % uživatelů. Google s Androidem v posledních letech ušel velký kus cesty v otázkách softwarové podpory a bezpečnosti. Přesto je vidět že u uživatelů tato témata rezonují čím dál více.

Co by vás přimělo změnit platformu?

Zdroj: PhoneArena