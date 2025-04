Telefony s Androidem se budou svévolně restartovat! Má to ale logický důvod

Android dostává tiše, ale přesto jistě, další bezpečnostní funkci. Pokud od nynějška necháte telefon nebo tablet zamčený bez jakéhokoliv použití po dobu tří dnů a více, zařízení se automaticky restartuje. Funkce má zamezit riziku zneužití dat v případě ztráty nebo krádeže zařízení. Některé naše čtenáře by pravděpodobně mohlo zajímat, jak takový restart může ovlivnit ochranu dat v chytrém telefonu — a právě to si v dnešním článku vysvětlíme.

Tato nová aktualizace se šíří postupně, takže se na některých telefonech může objevit až v následujících týdnech.

Jak tato bezpečnostní funkce Androidu funguje?

Tím, že se zařízení po 3 dnech stálého uzamčení restartuje, se zároveň přepne do stavu tzv. „BFU“ (nepleťte si s celonárodním ajťáckým pojmem „běžný Franta uživatel“ — toto BFU znamená Before First Unlock / Před prvním odemčením).

V tomto stavu jsou všechna data zašifrována a nepřístupna, dokud zadáním svého hesla zařízení znovu neodemknete. Biometrické přihlášení by v takovém stavu navíc nemělo vůbec fungovat.

Funkce má zamezit riziku zneužití dat v případě ztráty nebo krádeže zařízení. Na rozdíl od běžného „AFU“ stavu (After First Unlock / Po prvním odemčení), kdy jsou vaše osobní data jednodušeji dosažitelná, BFU režim nabízí vyšší ochranu – zejména pokud telefon zůstane bez dozoru delší dobu.

Je vám to povědomé? To možná kvůli skutečnosti, že podobné řešení už dříve nasadil například GrapheneOS nebo Apple v iOS 18.1. Google však zatím nesdělil, jestli bude možné funkci vypnout, ani na jakých verzích Androidu přesně poběží.

Oceníte takové bezpečnostní opatření?

Zdroj: 9to5Google