Swiftkey a Gboard patří k nejoblíbenějším klávesnicím současnosti

Existuje ale řada dalších, svou oblíbenou klávesnici si vybere každý

Jeden výrobce před lety stopnul vývoj vlastní klávesnice a je to škoda

Klávesnice patří k nejpoužívanějším aplikacím v chytrých mobilních telefonech s dotykovým displejem, přesto stojí stranou zájmu. Zkrátka je používáme k zadávání textu a smajlíků, větší pozornost jim ale nevěnujeme. V rámci Androidu navíc dominují dvě zmíněné klávesnice, tedy Gboard a Swiftkey.

Ale nejsou jediné. Už před mnoha lety jste mohli skvělou klávesnici najít v telefonech Sony XPERIA a ačkoliv její vývoj byl zastaven už v roce 2017, pořád má co nabídnout. Navíc si ji můžete zdarma stáhnout do libovolného telefonu s operačním systémem Android!

Co všechno umí XPERIA klávesnice? Kromě kompletní klávesnice si můžete zapnout telefonní klávesnici, kdy píšete vyťukáváním podobně jako u starých tlačítkových telefonů. Klávesnici si můžete připnout na jeden z okrajů, snadno se pak ovládá jednou rukou. Změnit si můžete výšku klávesnice, k dispozici je několik různých motivů. Klávesnice se umí učit vaše slova, samozřejmostí je možnost opravovat překlepy.

Klávesnice patří k nejpoužívanějším aplikacím v telefonech

Telefony od Sony už několik let nepoužívám, XPERIA klávesnice je ale pro mě pořád volbou číslo jedna a instaluji ji do každého telefonu, který aktivně používám. A zatím jsem nenašel žádnou klávesnici, která by se mi líbila více. Většinu funkcí ani nepoužívám, preferuji maximální jednoduchost. Nepotřebuji hromadné přebarvení smajlíků, se kterým teď přichází Gboard. Ale možnosti přizpůsobení tady jsou, vše je navíc maximálně jednoduché a srozumitelné. Klávesnici si můžete stáhnout přímo z diskuze na XDA fóru a budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své zkušenosti.

A douška na závěr – Sony podobným způsobem stopnulo vývoj hned několika výborných aplikací, které z mého pohledu byly výrazně lepší než alternativy od společnosti Google. Ušetřily se tím nějaké peníze za vývoj, ale není to ono. Ostatně prodeje telefonů Sony ukazují, že výrobce toho v minulosti pokazil spoustu. Ale to už se dostáváme pryč od původního tématu dnešního článku. XPERIA klávesnice si podle mě pozornost pořád zaslouží.

Jak se vám líbí XPERIA klávesnice?

