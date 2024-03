Někteří lidé po vyzkoušení Androidu zvolí raději iOS

Pro Apple je to méně výhodné, než by se mohlo zdát

Důvody přechodu jsou různé

Přemýšlíte při koupi telefonu zda zvolíte Android, či iOS? Spousta lidí se rozhodne nakonec pro tu druhou variantu. A to i přestože doposud měli jen telefony s Androidem. Kvůli tomu, jak je Android rozšířený, to je sice stále pouze nevýrazná menšina, ale i tak to určitě není nijak neobvyklé. Když se nad tím zamyslím, tak to je případ poměrně hodně mých přátel. Ti byli dříve velcí příznivci Androidu. Po vyzkoušení iPhonu si však kupují již pouze jej. Přechody samozřejmě může Apple jen získat.

Ne však tolik, jak by se mohlo na první pohled zdát. Lidé při nich totiž zvolí spíše starší a levnější modely než aktuální vlajkovou loď. Minulý rok si tak kupovali především iPhony SE, 12, nebo 13. Pravděpodobně je to kvůli tomu, že chtějí systém prvně především zkusit. Také možná nejsou zvyklí dávat za telefon tolik peněz. Proč lidé ale k Applu vůbec přecházejí?

Při přechodu na iOS lidé volí spíše starší modely

Hlavním důvodem bude nejspíše UI, které je hezké na pohled a uživatelsky přívětivé. Ne, že by Androidy neměly hezké rozhraní. Není však žádná náhoda, proč se spousta výrobců snaží napodobit právě iOS. Nespornou výhodou oproti jakémukoliv telefonu s Androidem je rovněž síť obchodů Apple Store, kde si můžete zařízení nejen zakoupit, ale především nechat profesionálně a velmi rychle opravit. Další příčinou přechodu může být samozřejmě budování Apple ekosystému, do kterého se telefon s Androidem opravdu příliš nehodí. Svůj díl na tom také může mít fotoaparát, jelikož iPhony jsou svými vysoce kvalitními snímky (a také videím) velmi dobře známé. A určitě přispívá rovněž vyšší bezpečnost systému, jelikož jsou iPhony takřka nehacknutelné. Roli také může hrát lepší SW podpora ze strany Applu nebo to, že cena iPhonů klesá výrazně pomaleji než jakéhokoliv telefonu s Androidem.

Důvodem přechodu na iOS může být také budování Apple ekosystému

Důvody přechodu chápu, sám jej ovšem rozhodně neplánuji. Žádná z uvedených výhod pro mě není nijak významná, a také mi na mém telefonu s Androidem téměř nic nevadí. Naopak mě odrazuje iOS svou uzavřeností. Především tím, že vás nenechá si s telefonem moc hrát a experimentovat s ním.

Jaký je podle vás nejčastější důvod přechodu z Androidu na iOS?

Zdroj: CIRP, MakeUseOf