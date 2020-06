Herní předplatné GameClub míří na Android. Nabídne desítky titulů

V současnosti má GameClub pro iOS přes 80 her, pro Android zatím jen 40. Postupně ale přibývají další. Pokud patříte mezi hráče, kteří si rádi užijí hraní bez reklam, tato služba vám může usnadnit přístup k jejich prémiovým verzím. Při vstupu do služby je nicméně možné odmítnout i placenou variantu a vyzkoušet ji i s reklamami. Jestli se rozhodnete předplatné využít, první měsíc je zdarma. No a pokud máte náhodou účet v GameClub i pro iOS, je pochopitelně přenositelný. Tím se služba stává vůbec první, která předplatné prémiových her nabízí na obou platformách.

GameClub - a new way to play! GameClub Inc.

Zdroj: acommunity