Android dostane geniální funkci, kterou už Apple nabízí roky. Oceníte ji, pokud používáte mobil i tablet Google na konferenci I/O 2026 představil novou funkci Continue On, která bude součástí Androidu 17 Funkce umožní pokračovat v rozdělané práci na jiném zařízení – v první vlně z mobilu na tablet Continue On se objeví v testovacím sestavení Android 17 RC1, finální termín Google zatím neupřesnil Adam Kurfürst Publikováno: 21.5.2026 16:00 Jednou z drobných, ale ohromně užitečných vychytávek, kterou Apple svým uživatelům nabízí už od roku 2014, je funkce Handoff. Díky ní můžete bez problémů rozepsat e-mail na iPhonu a dokončit jej na Macu, nebo si na iPadu rozkliknout webovou stránku, na kterou jste se před chvílí dívali v Safari na mobilu. Android tak dlouho podobnou výsadu neměl a vlastníci více zařízení z ekosystému Googlu se museli spokojit s otevíráním záložek, posíláním odkazů přes komunikační aplikace anebo vyhledáváním v historii. To se teď ale mění. Na konferenci Google I/O 2026 americký gigant představil funkci Continue On. Začnete na mobilu a na tabletu pokračujete tam, kde jste skončili Plynulý přechod nejen do aplikací, ale i do prohlížeče Dorazí funkce časem i na notebooky? Kdy bude Continue On k dispozici? Začnete na mobilu a na tabletu pokračujete tam, kde jste skončili Princip funkce Continue On je až překvapivě jednoduchý. Když si na svém telefonu otevřete například konkrétní dokument v Dokumentech Google, zobrazí se vám na ploše tabletu (přesněji v doku) návrh s ikonkou telefonu aplikace. Kliknutím na ni budete moct okamžitě pokračovat v práci, kterou jste přerušili, ale na druhém zařízení. V praxi je to ohromně užitečné v situacích, kdy začnete třeba číst článek v autobuse na telefonu, doma se posadíte k tabletu a chcete si stránku otevřít na větším displeji. Místo prohledávání historie nebo opětovného hledání odkazu vám systém sám nabídne pokračování. To samé bude platit pro Gmail – pokud si na mobilu otevřete konkrétní e-mail, díky Continue On na tabletu vyskočí návrh otevřít právě toto e-mailové vlákno. Plynulý přechod nejen do aplikací, ale i do prohlížeče K tomu, abyste tímto způsobem mohli pokračovat v práci na tabletu, dokonce nemusíte ani mít nainstalovanou patřičnou aplikaci. Google si dal záležet i na tom, aby funkce zvládala přechod do prohlížeče. Pokud tedy na tabletu nemáte Dokumenty, systém vás bude schopen přesměrovat rovnou na webovou verzi dané služby. Dorazí funkce časem i na notebooky? Na startu bude Continue On podporovat pouze jeden směr – přesun z telefonu na tablet. Google ale potvrdil, že funkce je technicky navržená jako obousměrná. Časem by tedy mělo být možné přesouvat práci i opačně, z tabletu do mobilu, a pravděpodobně i mezi dalšími typy zařízení. Do budoucna se navíc nabízí propojitelnost s laptopy Googlebook, na které Google nalákal minulý týden. Tím by se ekosystém pomyslně uzavřel a uživatelé by tak dostali praktický způsob, jak pohodlně přepínat mezi všemi svými zařízeními. Kdy bude Continue On k dispozici? Funkci bude možné prvně otestovat v sestavení Android 17 RC1, tedy v první vývojářské verzi typu „release candidate". Přesný termín jejího vydání Google zatím neoznámil, ale očekává se, že dorazí v řádu týdnů. Stabilní verze Androidu 17 pak nejspíš dorazí do telefonů Pixel během léta, ostatní výrobci by měli Continue On do svých nadstaveb integrovat postupně (a snad tak skutečně budou činit). Důležitým předpokladem pro hladké fungování je samozřejmě to, aby vývojáři aplikací Continue On v dohledné době přijali. Vlastní aplikace Googlu jako Docs, Gmail nebo Chrome budou pravděpodobně mezi prvními, ale u aplikací třetích stran může být cesta delší. Bez toho, aby ji konkrétní aplikace podporovala, totiž návrh na pokračování v doku tabletu jednoduše nevyskočí. Zdroje: Google, The Verge, 9to5Google