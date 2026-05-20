Gemini 3.5 je venku! Google se pochlubil brutální rychlostí i novým agentem Gemini Spark Hlavní stránka Zprávičky Google na konferenci I/O 2026 představil novou generaci modelů Gemini 3.5 První zástupce Gemini 3.5 Flash má v kódování a agentických úlohách překonávat dosavadní Gemini 3.1 Pro Výkonnější varianta 3.5 Pro přijde příští měsíc, ceny Google zatím neoznámil Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Vedle nových chytrých brýlí a generativního modelu Gemini Omni přinesla letošní konference Google I/O 2026 ještě jednu zásadní novinku – další generaci modelů Gemini 3.5. Google tentokrát zvolil netradiční přístup. Jako první vypouští variantu Flash, která má podle vlastních benchmarků dorovnávat nebo překonávat výkonnější model 3.1 Pro. Stírání rozdílů mezi rychlými a vlajkovými modely je přitom v poslední době jasným trendem celé AI branže. Flash, který šlape jako Pro Osobní agent Gemini Spark Bezpečnost a kde model najdete Flash, který šlape jako Pro Modely řady Flash byly u Gemini dosud postavené tak, aby nabízely rozumný výkon za rozumnou cenu a hlavně rychle. Nová generace 3.5 Flash má ale nabídnout to nejlepší z obou světů. Google uvádí, že nový Flash model překonává v kódování a takzvaných agentických úlohách dosavadní vlajkové Gemini 3.1 Pro. Konkrétně dosahuje 76,2 % v testu Terminal-Bench 2.1 (vykonávání úloh v terminálu), 83,6 % v MCP Atlas (práce s nástroji) a 84,2 % v CharXiv Reasoning (porozumění multimodálním vstupům). Současně si zachovává rychlost – podle Googlu generuje výstup až čtyřikrát rychleji než konkurenční špičkové modely (firma neuvádí, které konkrétně, předpokládat lze GPT a Claude od OpenAI a Anthropicu). To je důležité u dlouhých úloh, kde se každá vteřina násobí. Banky a fintechové společnosti podle Googlu už 3.5 Flash používají k automatizaci procesů, které dříve trvaly několik týdnů. Osobní agent Gemini Spark Agentickou stránku nového modelu Google ukázal i v praxi. Společně s 3.5 Flash totiž představil Gemini Spark – osobního AI agenta, který má běžet na pozadí 24 hodin denně a pod dohledem uživatele plnit úkoly v jeho digitálním životě. Příkladem může být příprava finančních dokumentů, řazení nestrukturovaných souborů podle obsahu nebo automatizace vícekrokových pracovních procesů. Gemini Spark se od dnešního dne dostává k vybraným testerům, příští týden ho jako beta verzi obdrží předplatitelé tarifu Google AI Ultra v USA. Datum globálního spuštění Google neuvedl, stejně jako se zatím nevyjádřil k tomu, kdy se Spark dostane do Evropy. Bezpečnost a kde model najdete U každého novějšího AI modelu se Google zabývá také ochranou před jeho zneužitím. Gemini 3.5 byl vyvíjen v souladu s firemním Frontier Safety Framework, posíleny byly především mechanismy proti generování obsahu spojeného s kybernetickými hrozbami a CBRN riziky (chemické, biologické, radiologické a jaderné zbraně). Google zároveň tvrdí, že model méně často chybně odmítá legitimní dotazy – což byl častý problém starších verzí. Gemini 3.5 Flash je od dnešního dne dostupný globálně v aplikaci Gemini, v režimu AI Mode ve Vyhledávání Google a pro vývojáře přes Google AI Studio, Android Studio i platformu Antigravity. Pro firemní zákazníky pak v rámci Gemini Enterprise. Konkrétní ceny pro placené API tarify Google zatím neuvedl. Výkonnější Gemini 3.5 Pro, který firma podle vlastních slov již interně používá, by měl dorazit v průběhu června. Používáte Gemini denně? Zdroj: Google Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Gemini Google Google I/O Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025