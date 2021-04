Čekáte na Clubhouse pro Android? Už se ví přibližné datum vydání

Těšíte se na vydání Android verze audiokomunikační sociální sítě Clubhouse? Její popularita, která je doposud oficiálně exkluzivně omezena na platformu iOS, po prvních týdnech významně spadla. Nicméně spousty uživatelů konkurenčního systému na ni stále čekají. Autoři tohoto projektu nás přitom už před několika týdny informovali, že se oficiální androidí varianta začala chystat. Po zhruba dvou měsících zazněly další bližší informace. Datum vydání Android verze aplikace Clubhouse prý nejspíš bude květnové.

O novinky se podělili dva vývojáři, kteří na úpravách a překlopení aplikace z jedné platformy na druhou pracují. Na Twitteru se nejprve pochlubila @mopewa_o se dvěma snímky, které porovnávají starší a nejnovější grafickou podobu aplikace. Jde z nich mimo jiné rozeznat, že druhá verze běží na telefonu Pixel. Tento tweet o pár hodin později sdílel @morqon s komentářem, že práce probíhají šest týdnů a “vypadá to dobře”. K tomu doplnil zásadní info, že datum vydání Clubhouse aplikace pro Android bude spadat zhruba někam do května. Jsme zvědaví.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely

Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od

