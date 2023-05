Android Auto dozná velkých změn

Chystá se pro něj hromada nových aplikací

Těšit se můžeme i na chytřejšího Google Asistenta

Kromě hlavních novinek, které si můžete u nás na webu přečíst představila společnost Google na své akci I/O několik dalších super funkcí, které se brzy dostanou ke všem uživatelům a nezapomnělo se ani na Android Auto a Android Automotive. Můžeme se těšit na podporu dalších aplikací, chybět nebudou ani konferenční hovory, takže můžeme schůzky vyřizovat nově i na cestách.

Jak již bylo v řečeno v úvodu, do Android Auto si budeme moci nainstalovat aplikace jako Zoom, WebEx či Microsoft Teams a snadno vyřizovat pracovní schůzky a jiné hovory na cestách. Samozřejmě počítáme jen ty hlasové, jelikož webkamery se masově do aut (zatím) neplánují. Existují však výjimky, třeba nové “éčko” od Mercedesu ji má. Další novou aplikací je The Weather Channel, takže budeme moci dostávat aktuální informace o počasí skrz další apku.

What’s new with Android for Cars

V neposlední řadě se dostane také na Home Asistenta a ovládání chytré domácnosti přímo z infotainmentu našeho vozu nebude problém. Můžeme si například dopředu nastavit termostaty, světla nebo otevřít garáž. S tím souvisí i chytřejší Google Asistent. Díky novým návrhům budeme moci hlasem sdílet svou aktuální polohu nebo kupříkladu odpovídat na zprávy.

Pokud často na někoho čekáte, nebo si prostě jen budete chtít zkrátit dlouhou chvíli, potěší vás integrace aplikace YouTube a některých her, jako například Solitaire či závodní hra Beach Buggy Racing 2. V tuto chvíli není zcela jasné, kdy přesně se novinky do Android Auto dostanou, nemělo by to ale trvat příliš dlouho.

Zdroj: 9to5google