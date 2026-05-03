Widgety do Android Auto zamíří už brzy. Přípravy finišují

Adam Kurfürst Publikováno: 3.5.2026 14:00

Již koncem loňského října jsme vás informovali o prvních náznacích toho, že se Android Auto chystá nabídnout widgety podobné těm, jaké známe z domovské obrazovky telefonu. Tehdy ještě bylo na funkci znát, že je v rané fázi vývoje, avšak nyní vše nasvědčuje tomu, že už nebudeme muset čekat dlouho. Nové objevy serveru Android Authority totiž naznačují, že je vydání na spadnutí. Přípravy se blíží do cíle Premiéra možná na Google I/O Přípravy se blíží do cíle Když redakce Android Authority funkci minulý rok poprvé objevila, Google ji interně označoval pouze kódovým názvem „Earth". Také samotné rozhraní pro výběr widgetů působilo dojmem provizorního řešení, které by se nikdy nemělo dostat do oficiální verze. To se nyní mění. Ve verzi Android Auto 16.8.161804-release.daily dostala nabídka oficiální název Car widgets včetně stručného popisku, co funkce uživateli přinese. Kompletní proměnou si prošlo i samotné prostředí pro výběr widgetů. Po klepnutí se nyní zobrazí nabídka prakticky totožná s tou z domovské obrazovky telefonu, včetně sekce s doporučenými volbami, kompletního seznamu dostupných položek a vyhledávacího pole v horní části. Po výběru konkrétního widgetu se navíc objeví náhled toho, jak bude vypadat na palubní desce. Mezi prvními aplikacemi se ve screenshotech objevily Kalendář, Chrome, Disk Google nebo ChatGPT. Premiéra možná na Google I/O Google zatím o widgetech v Android Auto oficiálně nehovořil a podle Android Authority není ani jasné, kdy přesně by chtěl novinku spustit. Nabízí se však jeden velmi pravděpodobný termín – vývojářská konference Google I/O, která se bude konat v řádu týdnů. Šlo by o ideální okamžik, kdy podobnou novinku představit širokému publiku. Je samozřejmě potřeba zdůraznit, že ani pokročilá verze rozhraní není zárukou toho, že se funkce ke všem uživatelům skutečně dostane v dohledné době. Google může její vydání kdykoliv odložit, nebo widgety nejdříve nasadit jen omezenému okruhu zařízení. Kromě widgetů Android Authority v aktualizaci zaznamenala i drobnou změnu ikon u karty s počasím, které ovšem nekopírují styl z aplikace Pixel Weather. Které widgety byste si rádi přidali na palubní desku svého auta? Zdroje: Android Authority, 9to5Google