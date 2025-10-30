Do Android Auto se chystají widgety. Podívejte se, jak budou vypadat Hlavní stránka Zprávičky Android Auto připravuje widgety pro domovskou obrazovku s kódovým označením "Earth" Funkce umožní přidávat widgety z mobilních aplikací přímo na palubní desku vozu Server Android Authority získal první pohled na novinku ve verzi 5.6.154404 beta Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Google pracuje na zajímavé novince pro Android Auto, která vám ještě lépe umožní přizpůsobit si infotainment systém vozu. Oblíbený nástroj se dočká widgetů pro domovskou obrazovku, podobných těm, které znáte z mobilních telefonů. Funkce s interním označením „Earth“ je zatím ve velmi rané fázi vývoje, ale přesto se serveru Android Authority podařilo ji aktivovat a ukázat, jak bude v praxi fungovat. Nastavení widgetů přímo z telefonu Celý proces přidávání widgetů bude probíhat prostřednictvím mobilního telefonu, nikoliv přímo na displeji vozu (pokud se tedy Google eventuálně nerozhodne pro jiný přístup). V nastavení Android Auto se objeví nová položka, která je momentálně označena jako „Customize Earth“. Po klepnutí na ni systém požádá o povolení vytvářet widgety a zobrazí se správce widgetů s názvem „Widget companion“. V pravém horním rohu obrazovky najdete tlačítko s plusem, které otevře seznam aplikací s dostupnými widgety. Po výběru konkrétní aplikace se zobrazí všechny její widgety, ze kterých si můžete vybrat ten požadovaný. Ve spodní části obrazovky se nachází posuvník pro úpravu velikosti widgetu, který umožňuje zvětšit nebo zmenšit zobrazení na palubní desce. Vzhled widgetů na palubní desce Po nastavení widgetu v telefonu se automaticky zobrazí na domovské obrazovce Android Auto. Widget zabere přibližně 35-40 % šířky displeje na levé straně, zatímco zbývající prostor vpravo zůstane vyhrazen pro standardní rozhraní. Toto rozložení je zatím pevně dané a nelze ho měnit, ale osobně se domnívám, že jde jen o dočasné řešení a časem Google uživatelům nabídne o něco větší svobodu. Spotify Pixel Weather Kalendář Google Google Gemini YouTube Music Hodiny Google Některé widgety vypadají dobře už nyní, jiné budou vyžadovat ještě trochu péče. Designově mě zaujal například widget Gemini nebo Pixel Weather, zatímco u takového Kalendáře budou vývojáři muset ještě vymyslet o něco praktičtější zpracování (momentálně totiž působí možná až příliš nepřehledně). Současná omezení funkce Jelikož funkce ještě zdaleka není hotová, má v současné době několik významných omezení. Na domovskou obrazovku lze přidat pouze jeden widget – výběr nového prý automaticky nahradí ten předchozí. Taktéž není možné kombinovat widgety z různých aplikací ani přidat více widgetů ze stejné aplikace. Mnoho widgetů navíc není plně připraveno spolupracovat s Android Auto. Například widgety aplikací Gemini a Google Keep při klepnutí zobrazují chybovou hlášku a snaží se otevřít mobilní aplikaci, což systém nedovoluje. Problém údajně mají i některé widgety navržené pro horizontální rozložení. Které widgety fungují nejlépe? Google na funkci widgetů pro Android Auto stále pracuje a můžeme očekávat postupná vylepšení v nadcházejících aktualizacích. Kdy se dočkáme finální podoby, zatím není jasné, ale takřka určitě dorazí až ve chvíli, kdy budou vyřešeny problémy s kompatibilitou a dotaženy do konce designy jednotlivých widgetů. Sám bych si dovedl představit i to, že bude možné používat vícero widgetů současně, ale je otázka, zda Google přijde na ideální technické řešení, které by tohle umožňovalo. V hlavě mi leží myšlenka „carrouselu“, do něhož by si uživatel mohl zvolit pět nejvíce preferovaných widgetů a mezi nimi přepínat dle potřeby. Momentálně nám však nezbývá než čekat na další detaily ze zákulisí nebo oficiální informace. Těšíte se na widgety v Android Auto? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Auto widgety Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024 Velká aktualizace Android Auto 13.4 je tady. Co všechno přináší? Jakub Kárník 20.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Poslech rádia v Android Auto se změní. Google chystá velkou aktualizaci Jakub Kárník 14.11.2024